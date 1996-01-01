Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Бюджетное выравнивание как основной политрычаг для давления на провинциального главу
В свете всеобщих финансовых проблем жителей Приморского края интересуют доходная и расходная части бюджета. Как края в целом, так и Владивостока в частности. Принятие депутатами того и другого идет с пробуксовкой: второе чтение краевого бюджета отложено до следующего заседания Законодательного собрания, поправки во второе чтение городского будут рассматриваться комитетом по бюджету Думы Владивостока еще две недели.
- Однако, подключая мозги и аналитический метод, кое-что о нашей жизни в следующем году можно сказать уже сейчас, - заявила "ЗР" руководитель Совета предпринимателей г. Артема и по совместительству глава Совета общественности города Лариса КАВУН. - Совет общественности города Артема в течение трех лет оттачивал методику анализа построения бюджетов приморских городов. У меня готовы отчеты по Артему, Уссурийску, Находке, к концу декабря будет и Владивосток. Общие тенденции прослеживаются...
- В смысле воруют?
- В смысле приписывают. Расскажу на примере. У меня рядом с домом дорогу ремонтировали. По бумагам следовало: чтобы ее привести в должное состояние, им нужно разобрать все асфальто-бетонное покрытие и вытащить 270 кубометров грунта. В грузовик примерно 5 кубов влезает, они должны были по этой улице просто сновать. Никакого движения не наблюдалось. Приписка 100%. Планировалась работа грейдера: привезти щебень и разровнять. Щебень был записан фракции 40-70 мм. Специально взяла тот щебень, что посыпали вдоль неснятого асфальта, в баночку и отвезла строителям. Фракция не та! В три раза дешевле. Приписка 60%. И так по всем статьям на дороги и ЖКХ. Теперь вам понятно, почему расходы на ЖКХ по городским бюджетам растут на 200%? Между прочим, конкурсы на ремонтные работы тоже не люди с улицы выигрывают.
- Кризис на дворе. Какие статьи расходов должны, по вашим прогнозам, уйти?
- По моим сведениям, никакой мировой финансовый кризис и ожидаемое сокращение федеральных субсидий в формировании бюджетов не учитываются. Бюджет у нас разрабатывается следующим образом. Предположим, за год инфляция составила 12%, значит, тупо умножаем все статьи прошлогоднего бюджета на 12%. Все! Вот вам новый бюджет. Потом в течение года цифры еще пять раз откорректируем и получим искомое. Тут же налицо нарушение Бюджетного кодекса: в теории исполнительная власть должна тратить те деньги, которые вбила в этот бюджет Дума. Везде же происходит с точностью до наоборот. Сначала бюджет тратится, потом, в конце квартала, получается какая-то сумма, дума ее утверждает. И так по кругу. Почему никто в России не обращает на это внимания, я не знаю. По идее, за это можно посадить любого мэра. Как только поступит заказ типа "этот должен уйти", то статья уже готова на каждого.
- С 2009 г. мэры российских городов будут отчитыватся о проделанной работе по единой схеме. Один из пунктов отчета: удовлетворенность населения действиями местной администрации и оценка информационной доступности. Как вы представляете отчеты приморских городов?
- Мы провели анализ "довольства" и недовольства людей по статьям расхода бюджета. И вот что у нас получилось. Например, спросили про хозяйственные расходы администрации. Куда потрачены деньги, как вы считаете? На новую мебель, оргтехнику и автомобили - ответ про траты стражей порядка. Народ же считает, что деньги пошли на то, чтобы, цитирую, "милиционеры не разбежались и выполняли то, что им скажет мэр". Администрация тратит миллионы на эти статьи расходов. А люди ее труды так оценивают. Про доступность информации о ходе бюджетного процесса я вообще молчу. В Артеме достали (чтобы не сказать грубее) депутатов письмами, на которые они мне писали отписки, пришлось потом по этим отпискам строчить послания прокурору. Зато теперь мы своевременно получаем достоверную информацию. Правда, ее еще нужно уметь проанализировать, посчитать, в табличку вставить. А на сайте Думы г.Владивостока пока только пресс-релизы. Куда, простите меня, я эти цифры из пресс-релизов вставлю? А ведь любой житель города, теоретически, имеет право позвонить и поинтересоваться цифрами. Чтобы ответственные товарищи не заколебались отвечать на телефонные звонки и распечатывать "портянки" по запросам, гораздо проще размещать всю информацию в Интернете. Осталось только организовать во Владивостоке народ, который ради поставленной задачи в течение года будет писать письма прокурору.
- И что, информация действительно достоверная?
- Да, я сижу с табличкой и калькулятором и складываю цифры после каждой корректировки! Потом звоню бывшим коллегам (сама была депутатом в 2003-2004 гг.) и спрашиваю, почему в статье появились лишние 200 тыс. руб. Они мне так спокойненько отвечают: "Ничего страшного, в следующий раз откорректируем". Вот и все бюджетопостроение. Никто ничего не проверяет и не подбивает. Но, в принципе, сейчас цифры получить можно.
- Как в Артеме насчет дотаций из краевого бюджета?
- Вы про бюджетное выравнивание? Это основной политрычаг и удавка для мэра. Именно из-за системы дотаций бюджеты рассматриваются так долго. Если мэр, по мнению губернатора, что-то не то делает, то субсидия на котельные к нему придет в августе, а она нужна была в апреле. И наш губернатор этим пользуется, в частности по Артему таких случаев было не один и не два. Например, Законодательное собрание выделило 34 млн руб. на компенсацию топлива для котельных (чтобы не повышать людям плату за отопление, а выплачивать предприятиям, оказывающим данную услугу, деньги краевого бюджета). Деньги не приходят в город не только к окончанию отопительного сезона, но и к началу следующего. Естественно, население сильно недовольно мэром. Такой вот простенький политико-экономический рычаг для повышения лояльности.
Новости тематики
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Для Дальнего Востока разрабатываются механизмы законной добычи дикоросов
- Создана новая правовая база и онлайн сервис для инвесторов в марикультуру
- Делегации из 26 стран подтвердили своё участие в Восточном экономическом форуме
- Третий Восточный экономический форум продемонстрирует динамику развития Дальнего Востока
- В Приморье начали строительство дороги к казино
- Пограничники задержали судно, которое не нарушало правил рыболовства
Новости раздела
- Айсен НИКОЛАЕВ, врио главы Республики Саха(Якутия): В запасе нет даже месяца
- Эксперты обсудили вопросы улучшения качества жизни на Дальнем Востоке
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Мошенники копают под ГЛОНАСС
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Министр Козлов: "У нас тут горы, тайга, реки и моря…"
- Старые грабли подкрасили
- Авиатор Высоцкий станет аудитором
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В продаже вновь появятся дешевые авиабилеты в Москву
- Что теперь будет с рублем?
- В России введут новый налог для граждан