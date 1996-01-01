Бюджетное выравнивание как основной политрычаг для давления на провинциального главу

В свете всеобщих финансовых проблем жителей Приморского края интересуют доходная и расходная части бюджета. Как края в целом, так и Владивостока в частности. Принятие депутатами того и другого идет с пробуксовкой: второе чтение краевого бюджета отложено до следующего заседания Законодательного собрания, поправки во второе чтение городского будут рассматриваться комитетом по бюджету Думы Владивостока еще две недели.

- Однако, подключая мозги и аналитический метод, кое-что о нашей жизни в следующем году можно сказать уже сейчас, - заявила "ЗР" руководитель Совета предпринимателей г. Артема и по совместительству глава Совета общественности города Лариса КАВУН. - Совет общественности города Артема в течение трех лет оттачивал методику анализа построения бюджетов приморских городов. У меня готовы отчеты по Артему, Уссурийску, Находке, к концу декабря будет и Владивосток. Общие тенденции прослеживаются...

- В смысле воруют?

- В смысле приписывают. Расскажу на примере. У меня рядом с домом дорогу ремонтировали. По бумагам следовало: чтобы ее привести в должное состояние, им нужно разобрать все асфальто-бетонное покрытие и вытащить 270 кубометров грунта. В грузовик примерно 5 кубов влезает, они должны были по этой улице просто сновать. Никакого движения не наблюдалось. Приписка 100%. Планировалась работа грейдера: привезти щебень и разровнять. Щебень был записан фракции 40-70 мм. Специально взяла тот щебень, что посыпали вдоль неснятого асфальта, в баночку и отвезла строителям. Фракция не та! В три раза дешевле. Приписка 60%. И так по всем статьям на дороги и ЖКХ. Теперь вам понятно, почему расходы на ЖКХ по городским бюджетам растут на 200%? Между прочим, конкурсы на ремонтные работы тоже не люди с улицы выигрывают.

- Кризис на дворе. Какие статьи расходов должны, по вашим прогнозам, уйти?

- По моим сведениям, никакой мировой финансовый кризис и ожидаемое сокращение федеральных субсидий в формировании бюджетов не учитываются. Бюджет у нас разрабатывается следующим образом. Предположим, за год инфляция составила 12%, значит, тупо умножаем все статьи прошлогоднего бюджета на 12%. Все! Вот вам новый бюджет. Потом в течение года цифры еще пять раз откорректируем и получим искомое. Тут же налицо нарушение Бюджетного кодекса: в теории исполнительная власть должна тратить те деньги, которые вбила в этот бюджет Дума. Везде же происходит с точностью до наоборот. Сначала бюджет тратится, потом, в конце квартала, получается какая-то сумма, дума ее утверждает. И так по кругу. Почему никто в России не обращает на это внимания, я не знаю. По идее, за это можно посадить любого мэра. Как только поступит заказ типа "этот должен уйти", то статья уже готова на каждого.

- С 2009 г. мэры российских городов будут отчитыватся о проделанной работе по единой схеме. Один из пунктов отчета: удовлетворенность населения действиями местной администрации и оценка информационной доступности. Как вы представляете отчеты приморских городов?

- Мы провели анализ "довольства" и недовольства людей по статьям расхода бюджета. И вот что у нас получилось. Например, спросили про хозяйственные расходы администрации. Куда потрачены деньги, как вы считаете? На новую мебель, оргтехнику и автомобили - ответ про траты стражей порядка. Народ же считает, что деньги пошли на то, чтобы, цитирую, "милиционеры не разбежались и выполняли то, что им скажет мэр". Администрация тратит миллионы на эти статьи расходов. А люди ее труды так оценивают. Про доступность информации о ходе бюджетного процесса я вообще молчу. В Артеме достали (чтобы не сказать грубее) депутатов письмами, на которые они мне писали отписки, пришлось потом по этим отпискам строчить послания прокурору. Зато теперь мы своевременно получаем достоверную информацию. Правда, ее еще нужно уметь проанализировать, посчитать, в табличку вставить. А на сайте Думы г.Владивостока пока только пресс-релизы. Куда, простите меня, я эти цифры из пресс-релизов вставлю? А ведь любой житель города, теоретически, имеет право позвонить и поинтересоваться цифрами. Чтобы ответственные товарищи не заколебались отвечать на телефонные звонки и распечатывать "портянки" по запросам, гораздо проще размещать всю информацию в Интернете. Осталось только организовать во Владивостоке народ, который ради поставленной задачи в течение года будет писать письма прокурору.

- И что, информация действительно достоверная?

- Да, я сижу с табличкой и калькулятором и складываю цифры после каждой корректировки! Потом звоню бывшим коллегам (сама была депутатом в 2003-2004 гг.) и спрашиваю, почему в статье появились лишние 200 тыс. руб. Они мне так спокойненько отвечают: "Ничего страшного, в следующий раз откорректируем". Вот и все бюджетопостроение. Никто ничего не проверяет и не подбивает. Но, в принципе, сейчас цифры получить можно.

- Как в Артеме насчет дотаций из краевого бюджета?

- Вы про бюджетное выравнивание? Это основной политрычаг и удавка для мэра. Именно из-за системы дотаций бюджеты рассматриваются так долго. Если мэр, по мнению губернатора, что-то не то делает, то субсидия на котельные к нему придет в августе, а она нужна была в апреле. И наш губернатор этим пользуется, в частности по Артему таких случаев было не один и не два. Например, Законодательное собрание выделило 34 млн руб. на компенсацию топлива для котельных (чтобы не повышать людям плату за отопление, а выплачивать предприятиям, оказывающим данную услугу, деньги краевого бюджета). Деньги не приходят в город не только к окончанию отопительного сезона, но и к началу следующего. Естественно, население сильно недовольно мэром. Такой вот простенький политико-экономический рычаг для повышения лояльности.