Известные приморцы о Послании Президента

В центре внимания мыслящих людей страны остается Послание президента России Федеральному Собранию страны, с которым Дмитрий МЕДВЕДЕВ выступил на прошедшей неделе.

Галина МЕДВЕДЕВА, депутат краевого Законодательного собрания:

- Послание Президента России Дмитрия Медведева произвело на меня сильное впечатление. Прежде всего, своей аналитичностью и концентрированностью на важнейших проблемах жизни страны. Четкой концепцией необходимых действий государства и общества для развития России, нацеленностью на развитие института демократии, на борьбу с коррупцией. И - убежденностью и страстностью. В Дмитрии Медведеве я увидела черты подлинного лидера страны.

Сергей ОГАЙ, ректор Морского государственного университета:

- Послание это главные ориентиры и программа действия для, в том числе и для нашего университета как государственной структуры, ответственной за обеспечение кадрами ключевой на Дальнем Востоке России - морской отрасли. Считаю очень правильным и важным то, что вне зависимости от возникших проблем (территориальные конфликты, глобальный экономический кризис) президент ставит задачу не откладывать решение стратегических программ, а действовать на опережение. Для университета - это безусловное выполнение программы развития Дальневосточного государственного морского научно-образовательного комплекса, реализация всех инвестиционных проектов, включенных в ФПЦ "Развитие транспортной системы России на 2010-2015 гг.". Во главу идеологии президентом поставлен человек. Это в полной мере соответствует идеологии нашего университета. Реализовывать ее через конкретные проекты и, в итоге, получить конкретные результаты - в этом мы видим свою главную задачу. Добиться, чтобы каждый подготовленный в университете специалист следовал принципу "Прежде думай о Родине, а потом о себе" - это сверхзадача, но к ней надо стремиться.

Владимир БЕСПАЛОВ, депутат краевого Законодательного собрания, 1-й секретарь Владивостокского горкома КПРФ:

- Мое общее впечатление от Послания - кремлевские имиджмейкеры хорошо Поработали, чтоб Президент ответил на все вопросы внутри России и на международной арене. Мне не понравился тезис о незыблемости Конституции России. Ведь наша Конституция декларирует бесплатное медицинское обслуживание и образование. Все знают, что это уже давно не так. Социальная защита граждан страны должна стать сегодня главной задачей власти, особенно в условиях финансового кризиса.

Слова о многопартийности - политический реверанс в сторону мировой демократической общественности. На деле, при сегодняшнем партийном строительстве в стране остается лишь декларация демократии. Правильнее было бы вернуться к принципу 5-7% для партийного участия в выборах.

И еще одна позиция. Медведев заявил, что национализации не будет. Я считаю это принципиальной ошибкой, особенно в условиях международного кризиса. Посмотрите - в тех же США государство уже пошло по пути национализации банков и крупных промышленных предприятий. Так же в свое время поступила и Маргарет ТЭТЧЕР в Великобритании, когда национализировала угольную промышленность.

Александр ЮРТАЕВ, и.о. руководителя регионального отделения партии "Справедливая Россия", депутат Думы Владивостока:

- А мне импонирует позиция президента о подлинной многопартийности. Это позволит корректировать курс государства и меньше делать ошибок. А искусственно создаваемая оппозиция - это просто сборище шутов гороховых. Что касается динамичного развития среднего бизнеса, политика государства вроде бы верная, правильная. Но посмотрите, что происходит в регионах! Предприниматели, люди среднего бизнеса давно хотят оторваться от соски и кнута государства. Однако на деле мы видим противодействие региональных властей. Быть может, до них дойдет Послание.

Председатель Законодательного собрания Приморского края Виктор ГОРЧАКОВ:

- Президент продемонстрировал глубокое понимание общественных настроений и знание реалий. Важно, что Дмитрий Медведев, решая вопросы мировой политики и сдерживания последствий мирового финансового кризиса, говорил о понятных, жизненных задачах. О семье, здоровье детей, состоянии школ. Мы услышали об усилении роли депутатского корпуса. Развитие муниципальной власти - это также вопрос нашего уровня. Президент знает, например, о повсеместных конфликтах, которые возникают между муниципальными депутатами и главами. Это мешает работе, но он не только ставит диагноз, а и назначает лекарство. Отношение со СМИ, предоставление информации, популяризация законов и поддержка положений Конституции законами - наша работа.