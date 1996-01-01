Владивосток - жемчужина востока России

Председательство России в АТЭС в 2012 году предоставляет Владивостоку шанс сделать не просто шаг вперед, а настоящий прыжок в своем развитии. И такая возможность выпадает не часто. О том, как город намерен воспользоваться своим шансом, "ДК" беседует с главой администрации Владивостока Игорем ПУШКАРЕВЫМ.

- Игорь Сергеевич, так каким город станет в ближайшие годы?

- Глава российского правительства Владимир ПУТИН поставил перед нами задачу построить новый город, которым страна будет гордиться. Настоящую восточную столицу с точки зрения экологии, комфорта проживания, безопасности. Необходимо сделать так, чтобы люди не покидали Владивосток, а приезжали сюда из других регионов страны. Для этого необходимо реализовать все задуманное в плане строительства медицинских объектов, Дальневосточного федерального университета, модернизации и развития транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры.

В частности, сейчас мы планируем строительство магистрали от торгового порта с выходом на Амурский залив и далее вдоль него. Будем отвоевывать часть территории у моря, отсыпая и застраивая. Вдоль этой дороги будут строиться жилые дома, офисы, прибрежные рестораны.

Особо хочу отметить - мы намерены осуществлять комплексный подход к развитию дорог. Планируется благоустройство прилегающих территорий, организация пешеходного движения. Большое внимание будет уделено безопасности.v В отдельную, специальную программу мы выделяем вопрос городских автопарковок, особенно многоярусных повышенной вместимости.

- А как насчет красоты, вида на город с моря, например?

После строительства моста через Золотой Рог есть идея создать на мысе Чуркина деловой центр - Сити. Там будут построены офисные здания класса "А", которых в центре города практически нет. Это также позволит сохранить неповторимость архитектурного облика исторического ядра современного Владивостока.

- Один из самых больных вопросов для Владивостока - жилищное строительство. Какое здесь видится решение?

- Серьезной проблемой Владивостока остается отсутствие свободных земель. В городском округе сейчас - 560 кв. км земли, застроено из них всего лишь 60 кв. км. 60% оставшейся территории принадлежит Минобороны, и получить ее под строительство довольно сложно. Но мы ведем работу и в этом направлении. Кроме того, форум АТЭС и решение о строительстве моста на остров Русский внесли свои коррективы - на острове будет вестись активное строительство жилых микрорайонов. К 2020 году там должно жить около 100 тыс. человек вместо 5300 сегодня.

Опять же подчеркну, что наша задача - комплексная застройка. Сейчас ведется проектирование жилого района "Снеговая Падь" для расселения семей военнослужащих. Военные готовы здесь построить более 16 тыс. квартир. Планируется освоение территорий вдоль Уссурийского залива с созданием нового жилого района "Уссурийский". Ведутся переговоры о передаче земли в бухте Патрокл под жилищное строительство. Для этого будем привлекать инвесторов, главное условие - стоимость квадратного метра не должна превышать 25 тыс. рублей.

Предусмотрено также достаточно много мест для развития коттеджной застройки и малоэтажного строительства в пригородной зоне.

Нельзя забывать и о том, что во Владивостоке предполагается построить многофункциональный Медицинский центр, где будут работать специалисты высшей категории абсолютно всех направлений. Не нужно будет ездить в западные регионы страны, тратить огромные деньги, чтобы получить квалифицированную медицинскую помощь.

- Такое масштабное расширение даст серьезную нагрузку на экологию, да и системы водо- и энергоснабжения вряд ли выдержат.

- Существующие планы предусматривают введение в эксплуатацию "Пушкинской депрессии" и строительство нового водовода во Владивосток с Артёмовского гидроузла. И о проблемах с водой горожане смогут забыть.

Также предусмотрено строительство очистных сооружений. Предложено три площадки: в районе Второй Речки, и этот проект уже одобрен и согласован, в районе полуострова Де-Фриз и бухты Шамора.

При этом мы ставим задачу использовать только самые современные по мировым меркам технологии и оборудование. Кроме того, объекты будут строиться с учетом роста населения и увеличения расхода и сброса воды. В целом рассчитываем решить проблему очистных с перспективой на 30-50 лет.

Разрабатываются программы утилизации отходов, озеленения города, создания рекреационных зон, пляжей, парков и скверов. Совместно с энергетиками работаем над программой генерации дополнительных мощностей и энергосбережения. Напомню, что во время своего недавнего визита во Владивосток В.Путин заявил, что городу будет выделено дополнительно 90 млрд рублей, 40 из них пойдет на развитие энергетики, 50 - на федеральный университет.

Решение этих проблем позволит поднять и туристическую привлекательность Владивостока. Замечу, что еще три года назад в город приезжали более 150 тыс. туристов, в прошлом году - менее 70 тыс. человек. Если учесть, что каждый из них ежедневно тратил около 5-6 тыс. рублей, можно посчитать, сколько денег город потерял.

Нам нужно развивать объекты экологического туризма, которые уже сейчас пользуются повышенным спросом, особенно в сопредельных странах. Для этих целей лучше всего подходит территория острова Русский. Здесь не будет промышленных предприятий, территория подвергнута рекультивации. Будут построены очистные сооружения сточных вод и тщательно очищена прибрежная акватория.

Большое внимание мы будем уделять восстановлению памятников истории, прежде всего такому уникальному сооружению, как Владивостокская морская крепость. Форты и бастионы этой крепости, по оценкам специалистов, способны ежегодно привлечь не менее 1,5 млн туристов.

Есть программа и по обеспечению безопасности. Никто не должен бояться выходить вечером из своих домов, гулять в местах общественного отдыха. Для этого в городе на основных улицах будут размещены камеры видеонаблюдения. Уже сейчас установлены 15 камер, и первый опыт показал эффективность и действенность этой меры, в планах установить еще 200 таких камер. Кроме того, идут работы по освещению улиц.

- Я так полагаю, что реализация всех намеченных планов поможет решить и проблемы оттока населения из Приморья?

- Без сомнения. Кто же захочет покидать комфортный город. Да и создание на острове Русский Дальневосточного федерального университета в этом нам поможет. Ожидается, что в нем будут обучаться около 50 тыс. студентов со всей страны и регионов АТР. Наверняка часть из них захочет остаться жить в нашем городе.

Еще раз хочу отметить, что наша задача использовать все возможности, которые есть перед городом. Мы будем стремиться сделать Владивосток крупным современным мегаполисом, культурным и общественным центром, играющим заметную роль в Азиатско-Тихоокеанском регионе.