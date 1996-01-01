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Российские губернаторы: двоечники и отличники
Очередной рейтинг политической выживаемости губернаторов представили Международный институт политической экспертизы (МИПЭ) и фонд "Петербургская политика". Как считают составители рейтинга, около 30 глав российских регионов могут в ближайшее время лишиться своих постов.
Как и в первых двух рейтингах, шансы губернаторов на политическое выживание оценивают по шкале от 1 (минимальный) до 5 (максимальный) баллов. Эксперты также аргументировали свои оценки. Список экспертов по-прежнему преимущественно состоит из специалистов в сфере политического регионоведения. Несколько экспертов- представителей органов государственной власти участвовали в анкетировании на условиях анонимности.
По мнению экспертов, смена Президента Российской Федерации не ознаменовалась "кадровой революцией" в составе губернаторского корпуса. Война на Кавказе и финансовый кризис отодвинули вопросы региональной политики на второй план. Не было предпринято и попыток дать импульс ранее установленным указом Президента РФ критериям эффективности работы губернаторов. Кадровый блок администрации Президента РФ находился в стадии реорганизации. Все это повысило уровень автономности региональных лидеров.
Многие из них продолжили мягкое дистанцирование от партии "Единая Россия", был сделан целый ряд громких заявлений по поводу возврата к выборности губернаторов (М.ШАЙМИЕВ, М.РАХИМОВ), механизмов преодоления финансового кризиса (П.СУМИН), продолжилось наступление глав регионов на оппонентов из муниципальных органов власти (Калмыкия, Архангельская, Брянская, Костромская, Калининградская, Орловская области). Беспрецедентно жесткой и граничащей с "фрондой" оказалась реакция М.Рахимова на действия оппонентов внутри и за пределами Башкирии.
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