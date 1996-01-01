На выборах главы Хасанского района победу одержал Александр НАРЫЖНЫЙ, собрав почти в два раза больше голосов, чем действующий глава территории Вячеслав КРЫСИН

В результате позиции заместителя председателя Законодательного собрания Джамбулата ТЕКИЕВА в районе ослабли, полагают политологи. А вот депутат Госдумы от Приморья Руслан КОНДРАТОВ, наоборот, свое влияние усилил. Хасан ждут серьезные перемены.

В Хасанском районе последние восемь лет все выборы проходят в острой борьбе. Здесь, на юге Приморья, приграничная торговля с Китаем, порт, судоремонтный завод, ввоз автомобилей и, конечно, одно из любимых мест отдыха не только приморцев, но и многих дальневосточников. Впрочем, самое ценное - земля. Именно в Хасанском районе в бухте Витязь планируется построить Восточную резиденцию президента России. По этой же земле намечено проложить газопровод в Китай и Корею.

Очередные выборы состоялись 12 октября. Жители Хасанского района избирали думу и главу исполнительной власти. Выборы в орган представительной власти прошли без проблем, и в них прогнозируемо безоговорочную победу одержали единороссы. А вот главу исполнительной власти избрать с первого захода не удалось. Из пяти претендентов ни один не смог набрать более 50% голосов. Избирательная комиссия назначила повторное голосование на 26 октября. Во второй тур вышли глава района Вячеслав Крысин (31,2%) и Александр Нарыжный (22,46%).

Кстати, оба на момент выдвижения состояли в "Единой России". Но официально партия выдвинула Крысина. Региональный политсовет еще в сентябре принял решение: баллотироваться может лишь официальный кандидат партии, а остальные товарищи по партии должны будут отказаться от своих амбиций. Однако Нарыжный не отступился. По неофициальной информации, на этом основании первичная организация исключила его из своих рядов. Но он своих планов не изменил.

Лишь борьба за кресло главы района еще больше обострилась. На избирателей обрушилась лавина "черной" информации. Прокуратура озвучила многочисленные претензии к действующей власти. В ночь на четверг 23 октября сотрудники ГИБДД Хасанского района задержали машину с 20 тыс. экземплярами незаконной агитационной продукции, направленной против Вячеслава Крысина. В пятницу, 24 октября, пятеро человек напали на представителя предвыборного штаба Крысина. Пострадавший с травмами был доставлен в районную больницу. По факту нападения возбуждено уголовное дело, троих человек задержали.

Политтехнологи тоже не дремали. Они нашли новую возможность для контроля над избирателями. Во время голосования у каждого из 35 избирательных участков стоял "свой" человек, который давал входящим мобильный телефон с фотокамерой. Избиратель, поставив напротив нужной фамилии галочку, фотографировал бюллетень. Выйдя с участка, он возвращал мобильник с доказательством "правильности" выбора и получал мзду. Удержать в тайне новую технологию, конечно, не удалось. Слишком многие принимали в ней участие. Но и за руку поймать никого не смогли.

В итоге у Вячеслава Крысина остался практически тот же электорат (34,36%), а вот Александр Нарыжный в сравнении с первым туром собрал почти в три раза больше голосов (61,66%). На выборы главы района пришли более трети избирателей (34,62%).

По неофициальной информации проигравшая сторона не планирует опротестовывать итоги выборов. Так что Хасанский район оказался на пороге перемен.