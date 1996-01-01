Сверим часы на Русском

Сложность межведомственного взаимодействия - так министр регионального развития России Дмитрий КОЗАК обозначил главную проблему при подготовке Владивостока к проведению саммита АТЭС в 2012 году. В проекте задействовано семь госзаказчиков по конкретным объектам и раза в три больше согласующих организаций по каждому из них, не считая генподрядчиков, субподрядчиков и т.д., и т.п. Координация и контроль за всеми участниками грандиозного проекта возложены на Минрегиона и ФГУ "Дальневосточная дирекция Росстроя".

В июле его директор Николай АШЛАПОВ назначен замминистра, что еще раз подчеркивает высокий статус строительства и необходимость быстрого разрешения возникающих нештатных ситуаций. По сути, это пилотный проект государства, на котором отрабатывается новый формат работы с регионами. О том, как он воплощается, корреспонденту "РГ" рассказал Николай Ашлапов.

- Николай Иванович, вы получили новое назначение - замминистра регионального развития. Означает ли это, что вы будете курировать строительство из Москвы?

- Нет, я буду работать во Владивостоке. В сентябре завершится ремонт в офисе, и мы переедем туда. Хотя, конечно, придется ездить в командировки в Москву. Дальневосточную дирекцию Росстроя возглавит Александр ДЯТЧИН.

- Какова сегодня степень готовности к началу строительства объектов, где будут проходить заседания саммита?

- Сроки выполнения работ по строительству объектов Дальневосточного федерального университета под контролем. Разрабатывается проект планировки полуострова Саперный, где он разместится. В августе началось объемное проектирование объектов: в рамках первой очереди - строительство на острове Русском конференц-центра, где пройдут основные мероприятия АТЭС, пресс-центра, трехзвездочной гостиницы на 3,5 тысячи номеров, четырехзвездочной гостиницы на 2 тысячи номеров. Возможно, мы поставим за счет инвесторов 30 коттеджей для глав государств - членов форума АТЭС. Кстати, интерес к участию в этом проекте уже проявили несколько российских финансово-промышленных групп. Осенью 2012 года, после проведения всех мероприятий, объекты, построенные за счет бюджета, будут переданы федеральному университету.

Внешние атрибуты большой стройки пока не видны, но осенью на острове начнется возведение причалов, необходимых для приемки строительных и инертных грузов, а основное строительство развернется в следующем году.

- Определена окончательная сумма инвестиций, необходимых для подготовки Владивостока к саммиту АТЭС?

- Скорректированная подпрограмма оценивается в 283 млрд рублей, в том числе 207 млрд - инвестиции из федерального бюджета, что вдвое больше первоначальных оценок. Причем следует иметь в виду, что сюда не включены суммы, необходимые на строительство всего Тихоокеанского научно-образовательного центра - основные работы здесь развернутся после 2012 года. Аналогичные объекты оцениваются в $15-18 млрд.

- Прошла информация, что проект подготовки к саммиту АТЭС собираются передать управляющей компании. Что, Дальневосточной дирекции Росстроя не хватает полномочий? Или есть понимание, что сроки предельно жесткие и тут нужен эффективный менеджер от бизнеса?

- В принципе Дальневосточная дирекция Росстроя и есть управляющая компания. Другое дело, что ей приходится совмещать координацию и управление с решением множества технических моментов. Мы пришли к пониманию, что нужен формат работы, который позволит нам из средств строительства объектов оплачивать услуги технических заказчиков. В принципе это, на наш взгляд, будет достаточно гибкая и эффективная модель управления проектом. Это на сегодняшний день единственное узкое место, но мы наметили пути решения.

Поясню: техзаказчик - это инжиниринговая компания, которая взяла бы на себя часть функций по управлению проектированием и строительством, в частности согласование документации, землеотводы, получение техусловий. Пока же дирекция отвечает одновременно за координацию деятельности всех госзаказчиков и управляет проектированием, поэтому наш штат трудится в достаточно напряженном ритме.

- Проектировщики жалуются на несовершенство правовой базы по регулированию проектной и строительной деятельности, на длительную процедуру прохождения экспертизы объектов саммита АТЭС. Будут ли приняты новые нормативные акты, изменения в Градостроительный кодекс?

- Действительно, экологическая и государственная экспертизы занимают много времени. Если нам удастся ускорить процедуру, в том числе разрешить поэтапную сдачу объектов, мы здорово ускорим сроки прохождения экспертизы. Пока этот вопрос - открытый. Единственный плюс: после реорганизации правительства госэкспертиза стала структурным подразделением Минрегиона. Но нам приходится заставлять людей работать сверх нормы, чтобы ускорять процедуру.

Что касается изменений ряда статей Градостроительного кодекса, это сложная и длительная процедура, а время поджимает. Мы не рискуем завязнуть в этом, будем приспосабливаться к существующему правовому полю и решать возникающие проблемы за счет внутренних ресурсов.

- Минэкономразвития будет проводить в октябре инвестиционный конкурс по продаже федерального пакета акций международного аэропорта Владивосток. Это попытка найти инвестора?

- Да, нам нужно привлечь инвесторов для строительства международного терминала. И еще мы хотим за счет продажи этого пакета построить на Русском пятизвездочную гостиницу на тысячу номеров.

- По проходящей в СМИ информации часто складывается впечатление, что Приморский край и Дальневосточная дирекция Росстроя готовятся к АТЭС параллельно. Видимо, не случайно Козак поручил выработать схему взаимодействия между Минобороны, краевой администрацией и Минрегиона. Неужели существующих нормативных актов взаимодействия министерств и субъектов Федерации недостаточно, или это связано с особенностями Приморья?

- С Минобороны у нас конструктивные взаимоотношения и в регионе, и в Москве. С краевой администрацией тоже особых проблем нет. Не скажу, что все идеально: есть вопросы по земельным участкам, предназначенным для строительства объектов энергетики и других сооружений. Почему-то они оказались занятыми, но мы с этим разберемся.

Подготовка Владивостока к саммиту АТЭС - это сочетание федеральных, краевых и муниципальных проектов. Край - такой же госзаказчик. Он оказался более мобильным и выполнил проектирование некоторых объектов раньше нас. Возможно, поэтому создается впечатление, что работа идет параллельно. С появлением дирекции во Владивостоке все параллели будут выстроены в одну линию. И краевая администрация будет перед нами отчитываться за все проекты, которые она реализует в рамках ФЦП, потому что деньги фактически все федеральные, и мы будем контролировать их освоение, качество и сроки стройки.

А вообще, нам не нужны ни альянсы, ни конфронтация. Пусть эта тема останется частью местной жизни. Задача министерства и дирекции в регионе: минимум политики - максимум дела. За любой срыв работы государство спросит с каждого конкретного лица персонально.