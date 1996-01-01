Сергею Князеву нашли замену

Центризбирком предложил Законодательному собранию Приморского края рассмотреть кандидатуру профессора Дальневосточного госуниверситета (ДВГУ) Константина АРАНОВСКОГО на должность члена крайизбиркома.

Напомним, что должность члена избиркома Приморья с правом решающего голоса стала вакантной 17 октября, после того как председатель крайизбиркома Сергей КНЯЗЕВ покинул свой пост в связи с переходом на должность судьи Конституционного суда РФ. Константин Арановский - доктор юридических наук, преподает в Юридическом институте ДВГУ. В этом институте работал и Сергей Князев.