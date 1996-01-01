На Хасане смена приоритетов

На выборах в Хасанском районе по предварительной оценке победил исполнительный директор ОАО "Зарубинская база тралового флота" Александр НАРЫЖНЫЙ.

За победителем угадывается фигура одного очень влиятельного политика и бизнесмена. Действующий глава района Вячеслав КРЫСИН, выдвинутый местным отделением партии "Единая Россия", набрал, опять же по предварительным данным, вдвое меньше голосов, чем его оппонент.