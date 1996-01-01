Дорогу молодым и... партийным

Во Владивостоке будет создана молодежная палата при Думе г.Владивостока. Об этом "ЗР" сообщил председатель гордумы Валерий РОЗОВ. Вопрос был рассмотрен на заседании комитета по самоуправлению думы и принят в первом чтении депутатами.

Ожидаемыми разногласиями в вопросе формирования молодежной палаты, по мнению председателя комитета по бюджету Игоря ЧЕМЕРИСА, станут партийная принадлежность и возраст заседающих: "Считать ли в современных условиях молодым человека 35-летнего? И как будут формироваться списки молодежной палаты - то ли по партийной линии, то ли самовыдвижением".

В свою очередь заявленные разногласия Валерий Розов считает несущественными, поскольку весь опыт говорит о необходимости работать с молодежью. "Мы уже опоздали с принятием этого акта на 10 лет, - прокомментировал вопрос председатель думы. - Кстати, администрация Владивостока нас опередила, постановление о молодежном совете при главе города уже существует".