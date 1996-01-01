Местному самоуправлению не хватает Фонда финансовой поддержки

В Приморье главы местного самоуправления в смятении - краевой бюджет растет как на дрожжах, а городам и районам оставляет все меньше налогов. Запланированных средств раза в два меньше того, что необходимо, утверждают руководители. Они приняли решение сформировать группу, которая попытается донести до губернатора их тревогу и добиться увеличения Фонда финансовой поддержки хотя бы в полтора раза. Иначе возможен социальный взрыв.

Раньше бюджеты районов и муниципалитетов формировались "снизу". Главы со своими специалистами сами подсчитывали предполагаемые доходы и расходы, а затем "защищали" эти цифры перед финансистами краевой администрации. Затем, исходя из потребностей территории и возможностей краевого бюджета, определяли сумму дотации. В последнее время схема изменилась кардинально. Теперь бюджеты строятся "сверху вниз". Доходы и расходы местного самоуправления по утвержденным формулам рассчитывают специалисты администрации края. Они же, вновь по формулам, решают, сколько налогов оставить на территории и в каком размере предусмотреть финансовую помощь. Так что вначале депутаты Законодательного собрания Приморья утверждают краевой бюджет. И только после этого, в середине-конце декабря, главы местного самоуправления узнают окончательные параметры своей казны.

Предварительные цифры руководители видят уже по проекту бюджета. Перед вторым чтением параметры еще можно изменить. Этим шансом и хотят воспользоваться приморские главы местного самоуправления. Иначе они не смогут выполнить обязанности перед населением. Значит, можно смело прогнозировать недовольство людей, которое может привести к социальным конфликтам.

Львиную долю дохода в местные бюджеты, примерно 60-70%, приносит налог на доходы физических лиц (НДФЛ). По федеральному законодательству в муниципальной казне должно оставаться не менее 30% НДФЛ, собранного на территории. Цифра может быть и больше. Но насколько - решает региональная власть. В Приморье в проекте бюджета на 2009 г. цифра колеблется от 33% до 98%. Например: Анучино - 91%; Артем - 46%; Большой Камень - 40%; Владивосток - 33%; Дальнереченский район - 98%; Надеждинский район - 75%; Находка - 37%; Уссурийск - 37%; Хасанский район - 41%.

Причем, у некоторых территорий он снижается. Например, Арсеньеву на 2009 г. финансисты краевой администрации планируют оставить всего 48%, хотя в нынешнем, 2008 г. город оставлял у себя 62%. Снижение сразу на 14%. В деньгах это около 20 млн руб. Значительная сумма для небольшого города. Конечно, есть еще фонд финансовой поддержки, призванный выровнять ситуацию. Однако в Приморье все равно почему-то получается, что на некоторых территориях бюджетная обеспеченность каждого жителя достигает 20 тыс. руб., а на других этот показатель составляет всего 10 тыс. руб., то есть в два раза меньше, утверждают специалисты.

"Местное самоуправление не сможет выполнить даже половину из своих тридцати полномочий, - утверждает депутат Законодательного собрания Приморского края Владимир БЕСПАЛОВ. - Фонд финансовой поддержки надо увеличить с запланированной суммы в 1 млрд 602 млн 726 тыс. руб. хотя бы до 2,5 млрд руб. В ближайшее время главы муниципальных образований встретятся с первым вице-губернатором Александром КОСТЕНКО. Надеюсь, стороны найдут взаимопонимание и придут к согласию".

Да, с одной стороны, есть федеральный закон, который обязывает региональную власть оказывать финансовую помощь в таком объеме, чтобы она полностью обеспечивала полномочия местной власти. Однако, с другой стороны, методику расчета финансовой обеспеченности до сих пор не утвердили на федеральном уровне. И на краевом уровне в Приморье не спешат с разработкой формулы. Видимо, так властям удобнее, полагают специалисты. Так что закон, гарантирующий территориям финансовое равенство, вроде бы есть. Однако заставить краевую власть выполнить его и увеличить финансирование местного самоуправления невозможно. Можно лишь попытаться уговорить. "Нижайше челом бить" руководители местного самоуправления Приморья будут по неофициальной информации уже 30 октября на встрече с главным финансистом края Александром Костенко.