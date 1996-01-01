До 2025 года в Хабаровском крае планируется 11 проектов

Государственный Анюйский рыбоводный завод, специализирующийся на разведении кеты, вышел на проектную мощность. 38 млн икринок должно быть заложено в этом году на воспроизводство молоди лососевых пород рыб. О перспективах рыбоводства в Хабаровском крае и проблемах - разговор с директором Анюйского рыбоводного завода Анатолием РОМАНЕНКО.

- Анатолий Александрович, на прошедшем 3-м Дальневосточном международном экономическом форуме было заявлено, что Дальнему Востоку нужны рыбоводные заводы, чтобы воспроизводить ценные породы рыб и кормить население. Но если мы с рыбой, которая пришла в Амур, не знаем, что делать, и она гибнет, то зачем нам больше?

- Действительно, в этом году красной рыбы в Амур пришло очень много. Косяки к тому же вошли в реку на две недели раньше обычного срока. К примеру, в течение Амура, к берегам Нанайского района, кета пришла 26 августа. Вода еще была теплая, оттого и наблюдалась очень большая гибель рыбы.

Мне кажется, на аномальное количество рыбы в Амуре оказало влияние много факторов. Один из них - все заводы по Амуру и его притоках начали резко увеличивать свои мощности. К примеру, Гурский рыбоводный завод с 3-5 млн молоди кеты увеличил производительность до 13 млн. Всего в Хабаровском крае пять рыбоводных заводов, которые заложили уже 100 млн икринок, хотя их проектная мощность всего 64 млн. При этом была хорошая кормовая база в местах нагула молоди. Поэтому и получили большой подход кеты в Амур.

И все же, заводы строить надо. Хабаровчане и так отстают. Впереди всех на Дальнем Востоке - Сахалин, где 17 государственных предприятий и 8 частных. Здесь строят еще 26 частных рыбоводных заводов - каждый год сдается по несколько. При этом бизнес сдерживает отсутствие компенсационных выплат. Рыбоводам нужен государственный заказ. Чья она, рыба, которую вырастили на заводе? Государственная. Значит, государство за нее и должно заводу заплатить.

У наших соседей японцев, где кеты нет вообще, в море выпускают до 5 млрд штук молоди. И она возвращается с моря в сети японских рыбаков - чуть ли не на 100%. В итоге в год японцы вылавливают около 100-150 тыс. тонн красной рыбы. А мы? У нас ведь прибыли от рыборазвода нет никакой.

- До 2025 года на территории Хабаровского края планируется реализовать 11 проектов по рыбоводству на общую сумму 5,8 млрд рублей. Получается, что это деньги на ветер?

- В этом году на Анюйский завод возвратилось второе полноценное маточное стадо кеты, которое было рождено в искусственных условиях. Именно поэтому икры для инкубации хватает. Эту рыбу мальками 4 года назад мы выпустили в свободное плавание. И вот она вернулась. На нерест из моря пришло более 300 тыс. хвостов. Эта цифра приблизительная, но подсчитать экономический эффект можно.

Из числа выпущенных мальков назад возвращается примерно 1%. В первый год работы завода (2000 г.) было выпущено около 380 тыс. покатной молоди, в 2006 г. - 25 млн, в 2007 - 34 млн. Если в естественных условиях в живых остается примерно до 27% мальков, то при искусственном разведении процент отхода-гибели в пределах 38%.

Предварительные расчеты прибыли от рыборазвода ученые Всероссийского НИИ пресноводного рыбного хозяйства (ВНИИПРХ) сделали по каждому региону. К примеру, цену малька кеты Анюйского рыбоводного завода они оценили в 78 копеек. Вот и считайте. В этом году мы выпустили 34 млн единиц молоди. Это значит, что наша условная прибыль, которую мы могли бы получить и использовать на развитие производства, составила 26,5 млн рублей, а чистая прибыль составила бы ровно половину этой суммы.

- Это учитывается при госфинансировании завода?

- Мы живем по остаточному принципу. Завод государственный, а госзаказа не имеем. Если бы я знал, что мне за каждого малька заплатят деньги, то и старался бы как можно больше заложить икры. А так разницы нет - одного малька выпущу или миллион. Профинансируют одну и ту же сумму.

Я составляю смету расходов, но ее никто не берет во внимание. На минимальное содержание завода необходимо около 10 млн рублей в год - дают 8 млн. Рабочие у нас получают 3-4 тыс. рублей. Идут на работу, потому что в близлежащем селе Найхине нет производства. Поработают 2-3 дня и уходят. А я им зарплату поднять не могу.

Из федерального центра на все пять заводов края на ГСМ выделили 3,5 млн рублей на год. На Камчатку, где заводов почти нет, - выделили 7 млн рублей. Вот и пойми этих чиновников. А у нас отопление на жидком топливе. Я теперь каждую неделю попрошайничаю. Мне говорят, что завод должен урезать потребности. А как я их урежу? Рядом проходит газопровод, но нас обошел стороной. Не самим же отвод трубы делать.

Да и сама история строительства завода затянулась на десятилетия. Первые цеха заложили еще в 1985 году. Но в советские времена мода на защиту экологии и восстановление флоры и фауны быстро прошла. И заморозили стройку на четыре года. Возобновили строительство в 1999 году, когда начали поступать отчисления с Зейской и Бурейской ГЭС по возмещению урона, нанесенного природе при строительстве станций. Проточные бассейны и самый главный "роддом "для рыб получили в дар от Японии. Потому и работаем сегодня по японской технологии - не в резиновых сапогах, а в тапочках ходим по заводу.

- Стоит ли тогда делать ставку на частные инвестиции в рыбоводство? Ведь без господдержки отрасли она не будет развиваться.

- В крае есть прецедент, когда совгаванский предприниматель Константин КУЖЕЛЬ занялся рыбоводством. Частный завод по разведению кеты и симы рассчитан на проектную мощность 15 млн мальков в год. И что вышло? Ему в прошлом году не дали квот даже для икры. Хотя сима - не краснокнижная рыба, просто ее численность ничтожно мала и не имеет промыслового значения. Частные заводы также должны иметь госзаказ на выращивание рыбы.

- А какие перспективы у государственного завода?

- Мы рассчитывали, что в этом году нам построят пункт сбора икры, но планы сорвались. Сегодня, практически на коленке, бьем рыбу колотушками, собираем икру в неприспособленном помещении. Заказчиком является министерство строительства Хабаровского края, генеральный подрядчик - ООО "Сигматек", строит этот пункт уже несколько лет. Говорят, деньги кончились. Так же строится вторая очередь завода - осетровый инкубатор на миллион мальков. В прошлом году выделили 167 млн рублей, в этом - 23 млн. Между тем стоимость завода - под 600 млн.

В этом году на своих площадях мы вырастили и выпустили полмиллиона мальков осетровых пород. Нам никто не доплачивал за работу, штата не добавили. Получается, по собственной инициативе. Часть участвующих в эксперименте осетров и калуг предполагается не отпускать. Это будущие производители осетрового стада на Анюйском рыбоводном заводе. Пока в заводях у нас 300 амурских осетров, 300 зеленых осетров, несколько калуг и 400 ленков. Это уже на перспективу.