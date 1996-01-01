В лидеры местной "Справедливой россии" рвется депутат Госдумы

Депутат Государственной Думы РФ Эльмира ГЛУБОКОВСКАЯ, избранная в 2007 г. от "Справедливой России" (СР), присматривается к Приморью. Не секрет, что здесь пустует кресло регионального лидера, и Глубоковская, как зампред комитета ГД по охране здоровья, могла бы на него претендовать.

По партийной иронии, Глубоковская прошла в Госдуму вместо Владимира ВОЙТОВСКОГО - тогдашнего председателя местной СР. Затем Войтовский, вошедший в состав Думы Владивостока тоже по партийному списку, оставил свой пост из-за конфликта с коллегами. На волне перемен его сменил экс-депутат ЗС ПК и партнер нового амурского губернатора Олега КОЖЕМЯКО - Юрий ПРИВАЛОВ. Однако и он долго не продержался - он попытался выставить от партии свою кандидатуру на выборах мэра краевого центра, но коллеги по партии выступили против. С тех пор (уже более полугода) обязанности руководителя местного отделения исполняет депутат городской думы Александр ЮРТАЕВ, много лет избирающийся по одномандатному округу б. Тихой. Но его не утверждает Москва. По слухам, сам Сергей МИРОНОВ обращался к своему бывшему коллеге - мэру Владивостока Игорю ПУШКАРЕВУ с просьбой подобрать кандидата. Говорят, что Пушкарев поддерживает предпринимателя Валентина ЛАБОНИНА, креатуру замруководителя фракции СР в ГД Светланы ГОРЯЧЕВОЙ. В то же время Лабонин не обладает достаточной популярностью и финансовыми ресурсами.

Тут из тени и пытается выйти Глубоковская - человек местному электорату неизвестный, но в партии влиятельный. К тому же в Интернете ее фамилия стоит в списке спонсоров СР, да и ее попадание в Госдуму со второго места в региональном партийном списке тому подтверждение. Есть также информация о ее возможных родственных связях с другим ярким представителем местной политики - депутатом гордумы Игорем ЧЕМЕРИСОМ, который неоднократно появлялся на местных светских тусовках с дочерью депутата Глубоковской. Поговаривают, что летом они сыграли шикарную свадьбу. С такой поддержкой, а все помнят, что местная "Справедливая Россия" на выборах неизменно поддерживала "Единую Россию", Эльмира Глубоковская может претендовать на место регионального лидера СР, что оставит за ней место в Госдуме.