У сенатора Вячеслава Фетисова еще одна должность

Сенатор от Приморского края, бывший глава Росспорта Вячеслав ФЕТИСОВ избран председателем совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сменив на этом посту руководителя администрации Президента РФ Сергея НАРЫШКИНА.

Об этом 21 октября объявил Нарышкин, сообщив, что он сам предложил кандидатуру Фетисова. "Данное решение было принято единогласно", - добавил он, сообщает PrimaMedia со ссылкой на РИА "Новости". Вячеслав Фетисов выразил признательность Совету директоров КХЛ за сделанное предложение.