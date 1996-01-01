Россия - щедрая душа

Россия в настоящее время рассматривает возможность полного списания долгов беднейших стран, которые не подпадают под критерии официальной помощи. Ближайшие планы правительства предусматривают списание долгов объемом $750 млн. Всего за последние два года Россия списала долги нищих стран на сумму порядка $10 млрд.

Также в этом году наша страна "урегулировала" долг Ирака - задолженность "пересмотрели" аж на $12,9 млрд. В качестве благодарности иракское правительство выдавливает российские нефтяные компании из Ирака в пользу корпораций из США и Великобритании. Об этом пишет сайт Bigness.Ru.

Еще что-то около 4 млрд евро Россия даст в долг Исландии. Делегация во главе с чиновниками исландского Центробанка прибыла в нашу страну договариваться о помощи. Для этого скованного льдами острова, затерянного между США и Европой, Россия осталась единственной надеждой на спасение от полного экономического коллапса.

Напомним, Исландия стала первой жертвой международного финансового кризиса. Еще в прошлом году она занимала пятое место в мире по ВВП на душу населения. Но за эти месяцы на острове практически обнулился фондовый рынок, погибли три крупнейших национальных банка, а среди населения началась паника. Цены на продукты взлетели в несколько раз, но даже втридорога они не застаиваются на полках магазинов.

Причем заморожено было что-то около 4 млрд евро - то есть столько же, сколько сегодня щедрые русские предлагают Исландии. Как стало известно, кредит предлагается на четыре-семь лет. По данным депутата фракции КПРФ Николая Коломейцева, кредит российские власти собираются предоставить по ставке LIBOR +0,03%. Это очень дешевые деньги по нынешним временам.

Этот факт расстраивает коммуниста, который требует объяснений от финансовых властей страны: почему мы так дешево и щедро кредитуем страну-члена НАТО, в то время как "российским банкам, попавшим в немилость того же правительства, кредиты выделяются под ставку либеро +5%. Непонятна экономическая и политическая логика такого решения". При этом, отмечает Коломейцев в своем воззвании, "значительная часть предприятий и организаций различных отраслей экономики Российской Федерации лишены сегодня возможности перекредитования даже под значительно более высокий процент".

В этом он прав. В настоящее время без денег задыхаются банки - они так и не получили ни копейки из обещанных государством миллиардов. Нечем расплачиваться с западными кредиторами крупным нефтяным компаниям, торговым сетям. Без денег замораживаются стройки. Во всех секторах экономики начались массовые увольнения - нет денег и перспектив развития. Россия вступает в кризис, масштабы которого будут соизмеримы с кризисом 1998 года.

И даже за рубежом действия Правительства России могут вызвать недобрые усмешки. Еще бы - при "экспортном" имидже "тихой гавани" и спасителя всего мира собственная экономика России трещит по швам. Статус колосса на глиняных ногах не добавит нам кредитного рейтинга.