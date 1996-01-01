Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Россия - щедрая душа
Россия в настоящее время рассматривает возможность полного списания долгов беднейших стран, которые не подпадают под критерии официальной помощи. Ближайшие планы правительства предусматривают списание долгов объемом $750 млн. Всего за последние два года Россия списала долги нищих стран на сумму порядка $10 млрд.
Также в этом году наша страна "урегулировала" долг Ирака - задолженность "пересмотрели" аж на $12,9 млрд. В качестве благодарности иракское правительство выдавливает российские нефтяные компании из Ирака в пользу корпораций из США и Великобритании. Об этом пишет сайт Bigness.Ru.
Еще что-то около 4 млрд евро Россия даст в долг Исландии. Делегация во главе с чиновниками исландского Центробанка прибыла в нашу страну договариваться о помощи. Для этого скованного льдами острова, затерянного между США и Европой, Россия осталась единственной надеждой на спасение от полного экономического коллапса.
Напомним, Исландия стала первой жертвой международного финансового кризиса. Еще в прошлом году она занимала пятое место в мире по ВВП на душу населения. Но за эти месяцы на острове практически обнулился фондовый рынок, погибли три крупнейших национальных банка, а среди населения началась паника. Цены на продукты взлетели в несколько раз, но даже втридорога они не застаиваются на полках магазинов.
Причем заморожено было что-то около 4 млрд евро - то есть столько же, сколько сегодня щедрые русские предлагают Исландии. Как стало известно, кредит предлагается на четыре-семь лет. По данным депутата фракции КПРФ Николая Коломейцева, кредит российские власти собираются предоставить по ставке LIBOR +0,03%. Это очень дешевые деньги по нынешним временам.
Этот факт расстраивает коммуниста, который требует объяснений от финансовых властей страны: почему мы так дешево и щедро кредитуем страну-члена НАТО, в то время как "российским банкам, попавшим в немилость того же правительства, кредиты выделяются под ставку либеро +5%. Непонятна экономическая и политическая логика такого решения". При этом, отмечает Коломейцев в своем воззвании, "значительная часть предприятий и организаций различных отраслей экономики Российской Федерации лишены сегодня возможности перекредитования даже под значительно более высокий процент".
В этом он прав. В настоящее время без денег задыхаются банки - они так и не получили ни копейки из обещанных государством миллиардов. Нечем расплачиваться с западными кредиторами крупным нефтяным компаниям, торговым сетям. Без денег замораживаются стройки. Во всех секторах экономики начались массовые увольнения - нет денег и перспектив развития. Россия вступает в кризис, масштабы которого будут соизмеримы с кризисом 1998 года.
И даже за рубежом действия Правительства России могут вызвать недобрые усмешки. Еще бы - при "экспортном" имидже "тихой гавани" и спасителя всего мира собственная экономика России трещит по швам. Статус колосса на глиняных ногах не добавит нам кредитного рейтинга.
Новости тематики
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Для Дальнего Востока разрабатываются механизмы законной добычи дикоросов
- Создана новая правовая база и онлайн сервис для инвесторов в марикультуру
- Делегации из 26 стран подтвердили своё участие в Восточном экономическом форуме
- Третий Восточный экономический форум продемонстрирует динамику развития Дальнего Востока
- В Приморье начали строительство дороги к казино
- Пограничники задержали судно, которое не нарушало правил рыболовства
- Бизнес-империя Пушкарёвых держит удар
Новости раздела
- Мошенники копают под ГЛОНАСС
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Министр Козлов: "У нас тут горы, тайга, реки и моря…"
- Старые грабли подкрасили
- Авиатор Высоцкий станет аудитором
- Юрий Трутнев назначен ответственным за развитие Дальнего Востока и Арктики
- Итогами работы экс-министра Галушки заинтересовались в ФСБ
- Владимир Путин отправил в отставку глав сразу двух дальневосточных регионов
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- "Люди кипели от возмущения"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела