www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 57.51 р.
EUR: 73.6 р. 10 CNY: 95.63 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

Россия - щедрая душа

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Россия в настоящее время рассматривает возможность полного списания долгов беднейших стран, которые не подпадают под критерии официальной помощи. Ближайшие планы правительства предусматривают списание долгов объемом $750 млн. Всего за последние два года Россия списала долги нищих стран на сумму порядка $10 млрд.

Также в этом году наша страна "урегулировала" долг Ирака - задолженность "пересмотрели" аж на $12,9 млрд. В качестве благодарности иракское правительство выдавливает российские нефтяные компании из Ирака в пользу корпораций из США и Великобритании. Об этом пишет сайт Bigness.Ru.

Еще что-то около 4 млрд евро Россия даст в долг Исландии. Делегация во главе с чиновниками исландского Центробанка прибыла в нашу страну договариваться о помощи. Для этого скованного льдами острова, затерянного между США и Европой, Россия осталась единственной надеждой на спасение от полного экономического коллапса.

Напомним, Исландия стала первой жертвой международного финансового кризиса. Еще в прошлом году она занимала пятое место в мире по ВВП на душу населения. Но за эти месяцы на острове практически обнулился фондовый рынок, погибли три крупнейших национальных банка, а среди населения началась паника. Цены на продукты взлетели в несколько раз, но даже втридорога они не застаиваются на полках магазинов.

Причем заморожено было что-то около 4 млрд евро - то есть столько же, сколько сегодня щедрые русские предлагают Исландии. Как стало известно, кредит предлагается на четыре-семь лет. По данным депутата фракции КПРФ Николая Коломейцева, кредит российские власти собираются предоставить по ставке LIBOR +0,03%. Это очень дешевые деньги по нынешним временам.

Этот факт расстраивает коммуниста, который требует объяснений от финансовых властей страны: почему мы так дешево и щедро кредитуем страну-члена НАТО, в то время как "российским банкам, попавшим в немилость того же правительства, кредиты выделяются под ставку либеро +5%. Непонятна экономическая и политическая логика такого решения". При этом, отмечает Коломейцев в своем воззвании, "значительная часть предприятий и организаций различных отраслей экономики Российской Федерации лишены сегодня возможности перекредитования даже под значительно более высокий процент".

В этом он прав. В настоящее время без денег задыхаются банки - они так и не получили ни копейки из обещанных государством миллиардов. Нечем расплачиваться с западными кредиторами крупным нефтяным компаниям, торговым сетям. Без денег замораживаются стройки. Во всех секторах экономики начались массовые увольнения - нет денег и перспектив развития. Россия вступает в кризис, масштабы которого будут соизмеримы с кризисом 1998 года.

И даже за рубежом действия Правительства России могут вызвать недобрые усмешки. Еще бы - при "экспортном" имидже "тихой гавани" и спасителя всего мира собственная экономика России трещит по швам. Статус колосса на глиняных ногах не добавит нам кредитного рейтинга.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru