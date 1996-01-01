Сможет ли Фетисов реально отстаивать интересы слишком далекого от Москвы региона?

Экс-глава Росспорта Вячеслав ФЕТИСОВ будет представлять Приморье в Совете Федерации. Прославленного хоккеиста-защитника по предложению "Единой России" прогнозируемо избрали депутаты Законодательного собрания. Новый сенатор от Приморья пообещал жить в крае столько времени, сколько потребуется, и даже уже начал подыскивать квартиру с видом на море. Причем он готов привезти не только семью, но и товарищей по команде из своей прославленной хоккейной "пятерки".

Фетисова отодвинули от спорта, "сослав" в Приморье, чтобы не мешал "пилить" бюджетные деньги, выделяемые на строительство спортивных объектов в стране, полагают наблюдатели.

Подковерная борьба была упорной

Должность члена Совета Федерации от Приморья освободил Игорь ПУШКАРЕВ после победы на выборах мэра Владивостока. За место сенатора почти сразу развернулась упорная "подковерная" борьба внутри "Единой России", которая имеет подавляющее большинство в Законодательном собрании Приморья. Вначале, еще в июле, Генсовет рекомендовал, а по Уставу партии это означает приказал, избрать бывшего главного федерального инспектора по Приморью Сергея ЛОМАЕВА, находившегося в неафишируемой оппозиции к губернатору Сергею ДАРЬКИНУ. Приморские единороссы воспротивились категорически. Публичным поводом послужило уголовное дело в отношении Ломаева, которого прокуратура обвинила в использовании поддельного диплома о высшем образовании. Трижды объявляли о заседании Законодательного собрания. И всякий раз депутаты не могли собрать кворум. В сентябре во время визита в Хабаровск секретарь президиума генерального совета Вячеслав ВОЛОДИН встретился с лидерами Приморского регионального отделения партии и пообещал больше не настаивать на кандидатуре Ломаева. Новой компромиссной фигурой стал Вячеслав Фетисов. К тому времени уже было твердо известно, что возглавляемый им Росспорт подлежит ликвидации.

Голосование за закрытыми дверями

Голосование по затянувшемуся вопросу вызвало настоящий ажиотаж. Но журналистов в зал не пустили. Вопреки обыкновению, заседание Законодательного собрания назначили не в актовом зале на первом этаже администрации края, где для всех хватает места, а на 8-м этаже в небольшом помещении. Корреспонденты поневоле образовали "живой коридор", сквозь который пришлось протискиваться участникам сессии. За ходом сессии журналисты могли следить лишь с помощью аудиотрансляции.

"Я нахожусь в браке уже 26 лет, воспитываю 17-летнюю дочь, а также у нас в семье есть 5 собак. Жив мой отец, который в свое время не пропускал ни одного моего хоккейного турнира и болел за меня. Своими определяющими ценностями назову работу и своих близких", - сообщил о себе депутатам Вячеслав Фетисов. Голосование прошло вполне прогнозируемо, без сюрпризов. Вячеслава Фетисова избрали сенатором почти единогласно. Из 29 депутатов 28 проголосовали "за". Лишь коммунист Владимир БЕСПАЛОВ был "против". Хотя в предварительных интервью несколько приморских законодателей высказывались критически. Дескать, Вячеслав Фетисов - "варяг" и не знает проблем Приморья. Это и не нужно, отвечали им в ответ коллеги. Мы сами будем ставить задачи перед нашим сенатором. Главное, чтобы он умел их решать. А Фетисов достаточно хорошо ориентируется в московских "коридорах власти".

И квартира с видом на море

Прославленный хоккеист впервые посетил Приморье. Край ему понравился. "Красивый край. Впечатления у меня самые радужные, - заверил "ЗР" Вячеслав Фетисов. - Уже подыскиваю себе квартиру. Хочу с видом на море. Обязательно привезу семью. Но когда - пока не могу сказать. Дочка оканчивает школу, и сейчас для нее это главное. Учится хорошо, занимается конным спортом - выездкой. В прошлом году выиграла несколько турниров. Вчера она мне позвонила, такая счастливая, и поздравила папу. Думаю, моим здесь понравится. Обязательно привезу и своих товарищей по хоккейной пятерке. Все они "крепко стоят на ногах. КРУТОВ и МАКАРОВ работают со мной в федеральном агентстве по своим направлениям. Игорь ЛАРИОНОВ и Леша КАСАТОНОВ живут в Америке, но у обоих уже есть желание вернуться в Россию".

"Дарькин умеет занять правильную позицию"

Вячеслав Фетисов уже успел сыграть за команду Сергея Дарькина. Пока только за хоккейную. Товарищеская встреча по хоккею между командой губернатора "Луч" и командой города Уссурийска "Уссурийские тигры" завершилась со счетом 4:4. Причем два гола забил Фетисов. "Дарькину не хватает навыков. Ему нужно больше тренироваться. Но он умеет занять правильную позицию. Игру понимает полностью", - оценил способности приморского губернатора в хоккее Вячеслав Фетисов.

По его словам, уже через 10 лет край сможет гордиться своей хоккейной командой, причем в ее составе будут не только легионеры, но и собственные самородки. "Мне приятно, что в Приморье серьезное внимание уделяется спорту - строятся залы, катки и бассейны, а молодые люди выбирают активный образ жизни. Подтверждение тому - заполненные до отказа трибуны", - заявил прославленный хоккеист.

Он обещал помочь со строительством во Владивостоке концертно-спортивного комплекса с большой ледовой ареной на 7 тыс. 500 зрительских мест в районе Минного городка. Проект уже разработан. Все готово. Но стройку нельзя начинать. Земля находится в aедеральной собственности, и до сих пор город не может ее получить, даже несмотря на личное распоряжение Владимира ПУТИНА.

В Москву Вячеслав Фетисов вылетел в субботу 18 октября. Губернатор Сергей Дарькин попрощался с ним у здания администрации края. Одетый демократично в свитер мэр Владивостока Игорь Пушкарев отправился с новым сенатором от Приморья на бронированном микроавтобусе "Фольксваген" в аэропорт.