Леон УОСКИН, директор Миссии АМР США в России: Мы учитываем российские приоритеты

Агентство США по Международному Развитию осуществляет в России разнообразные проекты, ориентированные на развитие малого и среднего бизнеса, охрану окружающей среды, поддержку здравоохранения и т.д. Дальний Восток - не исключение, несколько лет здесь действовала Региональная Инициатива Правительства США на Дальнем Востоке. Недавно в Хабаровске и Владивостоке с целью знакомства с участниками программ побывал директор Миссии АМР США в России Леон Уоскин, который дал "ДК" эксклюзивное интервью.

- Господин Уоскин, из чего исходит ваша организация, определяя направления деятельности? Учитываются ли инициативы российской стороной?

- Конечно, мы принимаем во внимание пожелания российской стороны. АМР США является агентством Правительства США, частью посольства США, и я являюсь членом так называемой "команды страны". Соответственно все, что делает АМР, осуществляется в рамках программ сотрудничества США и России. Особенной чертой наших программ здесь является именно партнерство, в отличие от стран, где мы работаем по программам помощи. В первую очередь наши технические эксперты определяют области, в которых мы могли бы быть полезны Российской Федерации, например, развитие малого и среднего бизнеса, помощь детям-сиротам. Далее мы обращаемся к российским организациям, правительственным и неправительственным, для определения точек соприкосновения. Мы также принимаем во внимание проблемы глобального масштаба, такие как ВИЧ-СПИД, туберкулез или иные области, которые могли бы представлять взаимный интерес для сотрудничества. Учитываем и приоритеты российской стороны в конкретных областях. Так, например, президент МЕДВЕДЕВ выделил такие области, как борьба с коррупцией и верховенство закона, создание правового государства.

- Вы уделяется особое внимание развитию местного самоуправления. Насколько американские эксперты, участвующие в данных программах, удовлетворены итогами и удается ли перенести американский опыт самоуправления на российскую почву?

- Мы чрезвычайно удовлетворены результатами этих партнерств. Я воодушевлен той работой, которая была проделана российскими муниципалитетами в сотрудничестве с американскими муниципалитетами за эти два года. Например, я только что посетил два муниципалитета в Хабаровском крае. В одном из них органы местного самоуправления с помощью АМР США установили оборудование для очистки воды, которая поступает из водозабора реки Амур. Замечу, что это далеко не единственный случай, когда мы помогаем приамурским селам решить очень насущную проблему обеспечения граждан чистой и безопасной водой. В другом муниципалитете в рамках сотрудничества осуществляется проект по развитию туризма. И это лишь два небольших примера.

- На сайте вашей организации помещена информация о средствах, выделенных на программы в России. Интересно, что наблюдается сокращение финансирования программ развития бизнеса и реформ экономической политики. Поставленные цели были достигнуты? И какие объемы выделяются на дальневосточные проекты?

- В среднем начиная с 2003 года мы тратили $16 млн на Дальний Восток России. Примерно это соответствует 29% от общего бюджета на РФ. Как видите, работа на Дальнем Востоке составляет значительную часть нашего бюджета. Но в 2008 году эта цифра будет немного меньше, так как наш бюджет в целом на Российскую Федерацию будет сокращен. Что касается финансирования программ экономического развития и развития бизнеса, то АМР США их свернуло в 2007 году - из-за успеха этих программ, что подтверждает развитие российской экономики. Теперь мы направили свое внимание на такие области, как здравоохранение и местное самоуправление.

- Господин Уоскин, как Вы оцениваете эффективность вложенных в программу средств?

- На этапе планирования проекта мы стараемся сформулировать результаты, которые ожидаем получить, выявляем индикаторы оценки этой работы. В качестве примера приведу программу "Партнерство муниципалитетов", которая осуществляется на Дальнем Востоке России. Мы провели обучение более 170 чиновников органов местного самоуправления, участие в этом проекте позволило им повысить свои профессиональные навыки. И самое главное - те города, которые участвуют в этом проекте, стали себя рассматривать в качестве партнеров и ресурсных центров на Дальнем Востоке. Это и есть результаты, которые мы ожидали достичь в рамках проекта, это позволяет говорить об успешном инвестировании средств.

- Сотрудничество России и АМР США идет как игра в одни ворота - американские эксперты учат россиян бизнесу, самоуправлению и т.д.? Или им тоже есть чему поучиться в России?

- Я не согласен с тем посылом, который содержит ваш вопрос - это не игра в одни ворота. Существует очень много вещей, которым США могут научиться в ходе такого сотрудничества и которые они на самом деле берут на вооружение.

Несколько дней назад я задал этот же вопрос в Хабаровском крае, когда встречался с группой делегатов, которая недавно посетила штат Вашингтон. Они были воодушевлены поездкой, и я поинтересовался, что американская сторона соответственно узнала от них? По мнению наших гостей, в Российской Федерации законы предоставляют четкое определение обязанностей, которые возложены на конкретные органы власти, прописана ответственность федерального уровня власти и органов местного самоуправления. В США такого нет, четкие определения во многом отсутствуют, но потребность в них довольно большая. Действительно в США эти юрисдикции иногда "перекрывают" друг друга. И часто мы проводим время в судах, споря о том, кто за что отвечает. И эта та область, в которой российский опыт может быть полезен для США.

Но если взглянуть шире, то я хотел бы подчеркнуть, что это партнерские программы, в которых две великие нации сотрудничают, для того чтобы решить задачи, актуальные для обеих сторон. Например, мы работаем с Россией в рамках Братиславской инициативы, основанной на соглашении между президентом БУШЕМ и ПУТИНЫМ, подписанном в 2005 году. В рамках этой инициативы мы способствовали отправке российских специалистов в Африку для борьбы с ВИЧ-СПИДОМ. Также мы помогли наладить партнерские отношения между Агентством по ликвидации чрезвычайных ситуаций США и российским МЧС, чтобы они поделились опытом столь важной работы как в своих странах, так и в мировом масштабе.

- Расскажите, пожалуйста, об обменных программах, реализуемых при вашей поддержке.

- Программы обмена остаются важным компонентом не только Агентства США по международному развитию, но многих других правительственных агентств США. От лица АМР США могу сказать, что в этом году на обменные программы мы планируем потратить около одного миллиона долларов. Большая часть этих средств будет использована в рамках программы "Сотрудничества профессиональных объединений".

Одна из уникальных черт этой программы состоит в том, что российские группы из примерно 10 делегатов проводят в США 3-5 недель, при этом они живут в маленьких городах в американских семьях. Эта программа рассчитана на предпринимателей частного сектора, чиновников органов местного самоуправления, юристов и представителей неправительственных организаций. Им предоставляется возможность узнать жизнь американского общества с той стороны, с которой в иных условиях познакомиться бы не удалось.

В данный момент в США находятся две группы с Дальнего Востока России: из Хабаровского края, которая изучает тему журналистского расследования и борьбы с коррупцией, и из Приморья, она рассматривает вопросы окружающей среды. Программы обмена продолжают оставаться важной частью нашего портфолио.

- Вы впервые на Дальнем Востоке? Какие впечатления произвели на вас Хабаровск и Владивосток?

- Да, это мой первый визит на Дальний Восток России. Я в течение двух лет работал директором миссии в Монголии. Географически это не так далеко, поэтому в некоторой степени я чувствую, что вернулся назад. Я родом из северной части штата Мичиган, это примерно такая же географическая область, я вижу здесь такие же деревья, такую же землю - все это напоминает о моем доме.

Хабаровск и Владивосток - города очень красивые. И тут очень много живой бурлящей энергии. У меня сложилось впечатление, что люди здесь доброжелательно относятся к программам США и охотно сотрудничают. Я воодушевлен той перспективой, которая есть у АМР США в связи с дальневосточными проектами.

- Не могу не задать вопрос о событиях в Южной Осетии, скажите, не отразятся ли они на реализации ваших планов партнерских отношений?

- Хотел бы подчеркнуть, что США совместно со своими партнерами в настоящее время работают над решением гуманитарных проблем в зоне конфликта и ослаблением напряженности. Поскольку президент БУШ и госсекретарь РАЙС неоднократно высказывались на эту тему, хотел бы сообщить, что официальная точка зрения излагается на сайтах в Интернете www.state.gov и www.america.gov (на русском языке).