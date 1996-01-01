Кому достанется Колыма

Как бы банально это ни звучало, но перспективы любой территории определяются экономическими и социальными настроениями проживающей на ней молодежи. Для дальневосточных регионов это особенно очевидно. Миграция на запад России наиболее мобильной и обладающей определенным "драйвом" части населения - молодых людей - ставит под большой вопрос реализацию здесь крупных проектов. Можно, конечно, обеспечить их вахтовым методом. Но для кого тогда развивать регион?

В Магаданской области, наиболее сильно испытавшей на себе исход населения в конце прошлого века, делают ставку на постоянных жителей и всячески стараются изменить настроения молодого поколения, обозначая для него свою заинтересованность. Сформулированные принципы региональной молодежной политики закреплены законодательно. На Колыме действуют областные законы: "О государственной молодежной политике в Магаданской области", "О государственной поддержке молодежных и детских общественных организаций", областные целевые программы: "Молодежь Магаданской области", "Дом для молодой семьи" и др. А точкой отсчета начала реализации системных мер по закреплению на территории молодежи можно считать конец 2001 года, когда в областной администрации появилось управление по делам молодежи, ему было передано одно из лучших зданий в центре города Магадана, выделены средства на материально-техническое оснащение.

Досье По данным 2007 года, в регионе насчитывалось около 43 тыс. молодых людей, или 25,1% от общей численности населения Колымы.

Учитывая главное

Приоритетные направления работы с молодежью на Колыме определены самой жизнью. Что важно для молодого человека? Возможность получить образование и хорошее рабочее место, обеспечить семью жильем, поддерживать здоровье, а обзаведясь детьми, иметь гарантии их обеспечения детскими садами и т.д. Но это коренные жизненные потребности, молодой же дух требует и того, чтобы можно было реализовать свой творческий потенциал, заниматься спортом, участвовать в политической и общественной жизни. Именно эти потребности заложены в областных целевых программах.

С 2001 года под председательством губернатора работает Молодежный совет Магаданской области. В него входят представители муниципальных образований, молодежных общественных объединений, учебных заведений, различных организаций и учреждений по работе с молодежью. Совет является консультативным органом и участвует в решении важнейших вопросов в сфере молодежной политики.

Уже два года молодые люди Колымы имеют возможность напрямую участвовать в законотворческой деятельности. Молодежная общественная палата при Магаданской областной думе инициирует разработку и принятие нормативных актов по самым актуальным проблемам. Ярким примером здесь является закон Магаданской области "О молодом специалисте", который предусматривает дополнительные меры экономической поддержки молодежи.

Подобные структуры действуют и в муниципальных образованиях. Так, например, молодежные палаты созданы при законодательных собраниях Ольского, Сусуманского районов, работает молодежный совет при главе администрации Ягоднинского района.

Молодая ячейка общества

Крепкая семья - здоровое общество. Но именно молодую семью на первом этапе поджидает большое число проблем. Чего стоит только приобретение жилья. Сказать, что на Колыме эта проблема решается легко, нельзя. Но вопрос этот не остается в стороне от внимания руководства области. В рамках областной целевой программы "Дом для молодой семьи" на 2006-2008 годы" в прошлом году 41 молодая семья приобрела квартиры. И это только начало.

Финансирование на реализацию молодежной политики ежегодно увеличивается. Так, в 2007 году на эти цели в областном бюджете было предусмотрено 13 417 тыс. рублей, что на 16 % больше, чем в 2006 году. Есть рост и в этом году. Возрастающая динамика будет и в бюджете 2009 года.

Один из важнейших поводов остаться на Колыме - хорошая работа, обеспечивающая материальное благополучие и уважительное к себе отношение. Сложный вопрос - даже при большом дефиците кадров на Колыме молодому человеку не так-то просто сразу попасть в обойму.

В 2008 году управление по делам молодежи администрации Магаданской области выпустило уже седьмое издание справочника "Лучшие выпускники учебных заведений Магаданской области 2007". За 7 лет на страницах справочника, который стал своеобразным банком данных "интеллектуальной элиты" Магаданской области, опубликовано свыше 3000 резюме молодых людей. Данную инициативу администрации высоко ценят работодатели территории, ведь это обстоятельный и достоверный источник информации о молодых специалистах, представляющих свои кандидатуры на рынке труда, потенциале этого рынка.

Многие предприятия области уже привыкли к тому, что департамент образования и федеральная служба занятости проводят у них экскурсии для старшеклассников и курсантов училищ. Традиционные здесь и семинары-тренинги по вопросам трудоустройства и занятости. Как считают организаторы, эти мероприятия содействуют не только трудоустройству молодых людей, но и стимулируют предпринимательскую инициативу.

Энергия применима

На Колыме создана сеть молодежных клубов, центров дополнительного образования детей, различных творческих объединений. По оценкам департамента по молодежной политике администрации области, их услугами пользуются 8 из 10 молодых людей в области. А три года назад здесь появилось областное государственное учреждение "Молодежный центр", главная цель которого содействовать творческому развитию молодежи.

В области, сменяя друг друга, проходят различные молодежные фестивали и конкурсы: "Студенческая весна", "Магаданская область глазами молодых", "Кто во что горазд", "Жизнь без наркотиков" и т.д. Многие направлены на патриотическое воспитание - фестиваль "Мы - граждане России!", акция "День призывника", Спартакиада по авиационным, военно-прикладным и техническим видам спорта.

Этой теме посвящена областная целевая программа "Патриотическое воспитание жителей Магаданской области", которой предусмотрено укрепление материально-технической базы военно-патриотических клубов. Так, в 2007 году приобретены новые парашюты, форма для курсантов клуба "Подвиг", макеты автоматов, силовая установка для авиационного спортивно-технического клуба "Крылья севера" в поселке Сеймчан. Ежегодно администрация области организует летние лагеря для подростков, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних. С 2007 года в магаданском пригороде Снежная долина работает военно-спортивный лагерь "Патриот".

Опорой для администрации области стали молодежные и детские общественные организации и объединения. Ежегодно здесь проводят конкурс инициированных ими проектов на финансирование из областного бюджета. В 2008 году на эти цели выделено 325 тысяч рублей.

Победителями стали магаданская областная общественная организация Российского союза молодежи, военно-спортивный технический клуб "Подвиг", магаданская региональная общественная организация "Подросток" и магаданское отделение Всероссийской общественной организации "Молодая Гвардия Единой России". Популярны на Колыме литературная студия "Завтрашний день" и команда КВН "Магадан-Антикурорт".

В конце прошлого года в Магадане прошло масштабное событие - областной молодежный форум. В нем приняли участие более 200 человек - школьники, студенты, работающая молодежь из всех районов Магаданской области. Столь представительное собрание показало: инициатива и потенциал молодого поколения Колымы велики. Не поддержать его нельзя.