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Пресс-секретари уходят с корабля краевой администрации
Пресс-секретарь губернатора Приморского края Михаил ПОЛУСМАК ушел в отпуск с последующим увольнением. Об этом он лично сообщил "ЗР". Губернатор на его место пока никого не нашел. Кроме того, начальник пресс-службы администрации края Марина ПОПОВА перешла работать в мэрию Владивостока.
Михаил Полусмак с августа 2002 г. является пресс-секретарем Сергея ДАРЬКИНА. До этого он занимал должность руководителя пресс-службы комитета прессы, информации и полиграфии департамента социального развития администрации края.
Пока Михаил Полусмак находится в длительном, до 19 января 2009 г., отпуске, который накопился за предыдущие годы работы.
"У Сергея Михайловича (Дарькина. - Прим. "ЗР") все хорошо, все успешно. Я ждал именно такого момента, чтобы оставить должность, - сообщил Михаил Полусмак. - Где буду работать, пока не решил. Но надо заниматься детьми, поэтому буду подыскивать что-нибудь такое, чтобы не ездить в командировки". У Михаила Полусмак три дочери, одна из которых - грудной ребенок. Но без работы он, конечно, не останется и легко найдет себе место. По неофициальной информации, его мать является акционером информационного агентства "Дейта.ру". А жена, по неподтвержденным данным, - совладелица ООО "Издательский дом Бизнес-Кейс", которое издает местную газету "Миллионка", а также приморские приложения центральных газет "Известия" и "АиФ". Кроме того, у него крепкие связи с ООО "Пасифик-медиа".
Начальник пресс-службы администрации Приморского края Марина Попова, проработав на должности около года, перешла на прошлой неделе работать в администрацию Владивостока. В мэрии она будет заниматься тем же, но на более высокой должности и соответственно за более высокую зарплату заместителя начальника Управления по работе со СМИ.
Напомним, что ранее губернатор подписал приказы о назначении на должности вице-губернаторов края Николая ВАЧАЕВА и Игоря УЛЕЙСКОГО. Ранее возглавлявший управление рыбного хозяйства края Игорь Улейский на посту вице-губернатора будет курировать вопросы внешней политики, сельского и рыбного хозяйства. Николай Вачаев, до этого возглавлявший краевое УВД, займется вопросами обеспечения общественной и экономической безопасности.
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