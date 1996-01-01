Президент России завел себе видеоблог

Видеоблог президента России на официальном сайте Кремля будет регулярно обновляться. Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Наталья ТИМАКОВА.

На прошедшей неделе Дмитрий МЕДВЕДЕВ впервые в таком формате обратился к пользователям сети Интернет. "Видеоблог - это новая современная форма, которую президент намерен использовать для того, чтобы разъяснять свою позицию по актуальным вопросам внутренней и внешней политики, а также для того, чтобы поделиться личными впечатлениями о тех или иных событиях", - сказала Тимакова.