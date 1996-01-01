Бюджет Владивостока-2009 примут с задержкой

Сроки принятия проекта бюджета г.Владивостока думой города сдвинуты до 1 ноября. Отсрочка связана с необходимостью приведения проекта муниципального бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом.

По словам зам. главы администрации г.Владивостока Натальи ЗУБОВОЙ, сдвинутые сроки принятия проекта бюджета городского округа не являются критичными: "Часть расчетов по бюджету города становится известной и горадминистрации только после рассмотрения проекта краевого бюджета. Для качественной проработки проекта местного бюджета нам недостаточно 45 дней, как минимум, два месяца". По словам председателя комитета по бюджету, налогам и финансам Думы г.Владивостока Игоря ЧЕМЕРИСА, до 12 ноября проект бюджета будет принят.