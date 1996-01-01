Госдума одобрила антикризисный пакет

Государственная дума РФ приняла во втором и третьем чтениях Закон "О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы РФ".

В соответствии с законом государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" со дня вступления в силу настоящего федерального закона и до 31 декабря 2009 г. включительно вправе предоставлять организациям кредиты и займы в иностранной валюте для погашения или обслуживания иностранных кредитов, полученных ими до 25 сентября 2008г. Общая сумма указанных кредитов Внешэкономбанка не должна превышать 50 млрд долл. Минимальная процентная ставка по выдаваемым кредитам должна превышать ставку LIBOR, установленную на дату предоставления кредита, не менее чем на 5 процентных пунктов.

Требования к получателям кредитов Внешэкономбанка, а также порядок и условия их предоставления, согласно принятым нормам, устанавливаются наблюдательным советом банка. В качестве одного из таких условий, в частности, может быть установлена обязанность заемщиков до момента погашения кредита согласовывать с Внешэкономбанком остальные заимствования и существенные условия соответствующих договоров.

Источником средств для предоставления Внешэкономбанком кредитов организациям являются золотовалютные резервы ЦБ. Предусматривается, что Центральный банк после вступления в силу закона разместит во Внешэкономбанке депозиты на общую сумму не более $50 млрд сроком на один год по ставке, превышающей на 1 процентный пункт ставку LIBOR с возможностью продления срока размещения.

Кроме того, для стимулирования сделок на межбанковском кредитном рынке ЦБ получает право со дня вступления в силу закона и до 31 декабря 2009г. включительно заключать с банками договоры поручительства, в соответствии с которыми он обязуется компенсировать таким банкам часть убытков, возникших у них по кредитам, выданным другим кредитным организациям, у которых в указанный срок была отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

Закон содержит норму о предоставлении субординированных кредитов российским банкам на общую сумму до 950 млрд руб. Поправки предусматривают, что Банк России предоставит Сбербанку РФ субординированные кредиты без обеспечения на сумму не более 500 млрд руб. по ставке 8% до 31 декабря 2019 г.

Также в соответствии с внесенным поправками средства Фонда национального благосостояния могут быть размещены во Внешэкономбанке на депозиты сроком до 31 декабря 2019 г. включительно на общую сумму не более 450 млрд руб. по ставке 7% годовых. ВЭБ предоставляет ОАО "Банк ВТБ" субординированный кредит на сумму не более 200 млрд руб. под 8% до 31 декабря 2019 г.

ОАО "Россельхозбанк" будет предоставлен кредит на сумму не более 25 млрд руб. под 8% до 31 декабря 2019 г. Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

Госдума одобрила антикризисный пакет и по поддержке рынка. Так, депутаты приняли во втором и третьем чтениях закон "О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы РФ".