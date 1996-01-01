Демократы опираются на кремлевские стены

Анатолий ЧУБАЙС, Егор ГАЙДАР и Леонид ГОЗМАН приняли заявление в связи с дискуссией о дальнейшей судьбе Союза правых сил. Ключевым положением документа является то, что новая демократическая партия в России будет создана при взаимодействии с властью, пишет "Утро.Ru".

"То, что в России не функционирует демократический режим, очевидно. Это значит, что такой проект (создание партии) не может быть осуществлен без взаимодействия с властью. Вывод понятен: раз нельзя без взаимодействия с властью - будет взаимодействие. Раз нужно личное участие в этом проекте хотя бы кого-то из нас - значит, оно будет", - говорится в заявлении.

Авторы документа пришли к неутешительному итогу: в своем нынешнем виде "СПС как партия не имеет будущего".

"Мы говорим именно о партии - о политической организации, призванной участвовать и побеждать на региональных и федеральных выборах, проводить свою позицию в органах власти", - уточняется в заявлении.