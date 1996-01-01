На Путина повесили даже гей-парад

В ориентации критики, которая вдруг, но весьма синхронно и организованно зазвучала на страницах западной прессы ничего будто бы нового. "Во всем виноват ПУТИН" - давно уже рефрен.

И нет, похоже, такой беды на планете - от трагедии подлодки "Курск" до разгона манифестации геев в Москве - вину за которую не возложили бы на нашего премьера. Но мы сейчас о другой ориентации. А вернее, о новых направлениях и основных тезисах критики премьера Путина, которые заслуживают отдельного разговора.

Итак, главной заслугой Путина долгое время считался экономический рост и стабильность последних лет. Заметим - с этим до последнего момента никто особо не спорил. Или - по меньшей мере - спор был не столь четко организован.

И вдруг едва ли не одновременно в "The Times" и "Project Syndicate" публикуют аналитические материалы, опорные тезисы которых удивительно похожи и едва ли не написаны под копирку.

1. Экономические успехи России, достигнутые в годы правления Владимира Путина, - на самом деле обусловлены рыночными реформами ЕЛЬЦИНА-ГАЙДАРА-ЧУБАЙСА...

Злодеем в этой драме является Владимир Путин, который преуспевал с течение восьми лет быстрого роста, обусловленного рыночными реформами его предшественника Бориса Ельцина.

Власть и влияние Путина основываются на представлении о том, что он за восемь лет вывел Россию из хаоса на путь процветания.

2. Кризис фондового рынка и банковский кризис в России обусловлены не мировым экономическим кризисом, а непродуманными действиями премьер-министра России. Россия переживает собственную версию серьезного финансового кризиса. Отчасти это вызвано той враждебностью, которую под руководством Путина этим летом проявляла Россия. Сегодня весь мир поражен гигантским финансовым кризисом, но Россия сталкивается со стечением крайне неблагоприятных обстоятельств. Изначально американский финансовый кризис едва коснулся России. Однако все другие удары были спровоцированы Россией самостоятельно. 3. В ближайшее время Россию ожидает череда глобальных экономических кризисов и полный коллапс экономики. Россия вот-вот вступит в третий акт данной трагедии банковского кризиса. Многочисленные средние банки и некоторые крупные готовы погибнуть в суматохе фондовой биржи ("готовы погибнуть" - довольно любопытная, на мой взгляд, экономическая категория - не находите? - М.Ю).

В итоге реальный экономический рост попадет в ступор, возможно, уже в начале следующего года. Прочие факторы, скорее всего, ухудшат ситуацию. Коррупция находится на высоком уровне и настолько сильно распространена, что Россия окажется неспособной осуществить основные проекты по развитию общественной инфраструктуры. Цены на нефть и другие товары в дальнейшем, скорее всего, будут снижаться, добыча нефти и газа уже находится в стагнации. Путин повернулся спиной к Всемирной торговой организации и продвигает протекционизм, который будет также вредить дальнейшему росту.

Тут все гениально - коллизия "коррупция по-прежнему сильна, потому Россия окажется неспособной" (если "по-прежнему", то почему не оказалась прежде-то?) и тезис о стагнации нефтегаза. И спина Путина, которую он показал ВТО... (пусть еще скажут спасибо, что только спину...).

Как просто и ясно, да? Экономический рост последних лет не заслуга Путина, экономический кризис дня сегодняшнего - его, Путина, вина. Таковы нынешние ориентация и тенденции.

Забавно - и очень! - то, что автор одного из материалов Андерс АСЛУНД, в начале 90-х он был советником правительства Е. Гайдара и ярым приверженцем курса "шоковой терапии".

Впрочем, забавы-забавами, но недавняя история с Reuters заставляет вспомнить поэтическое: если звезды зажигают... А "зажигать звезды" зовут столь знаковые персонажи... И "зажигают" в такой спешке, что не берут на себя труд разнести материалы по времени. И поработать над стилем. Ну, дабы ушки вашингтонского "темника" не торчали так явно.

И прав, выходит, поэт: это кому-то нужно. Кому - понятно. По поводу - зачем? - откровенно говоря, есть вопросы.

Иными словами, эта заготовка предназначена для внутрироссийского потребления. Как тезис, который возьмет на вооружение некая будущая оппозиция. Та, которую в спешном порядке формируют теперь, перетряхивая многострадальную "папку Мадлен"? И кое-какие крохи, похоже, уже наскребли по сусекам.

Или - брать надо выше, и нашего премьера обвинят в кризисе мирового фондового рынка? Как той часовни...