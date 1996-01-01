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В Приморье прошли выборы в органы власти некоторых территорий. Обошлось без сюрпризов
В борьбе за мандат депутата Законодательного собрания Приморского края по одномандатному округу №1 победу одержал Леонид ПРЕМИНГЕР, которого выдвинула "Единая Россия". По предварительным подсчетам за победителя отдали голоса 52,27% избирателей. Вторым стал лидер коммунистов Владимир ГРИШУКОВ - 21,75%, третьим - Николай МАРКОВЦЕВ - 14,56%. Александр ЮРТАЕВ набрал 8,79%.
Некоторые наблюдатели заявили о фактах подкупа избирателей. Якобы избирателям платили в среднем по 150 руб. за голос. "Мне сообщили о двенадцати фактах подкупа избирателей. Милиция оформила заявления на ул. Черемуховой и Липовой. Это только то, о чем мне известно", - заявил "ЗР" проигравший выборы Александр Юртаев.
Порог явки на этих выборах законодательством не предусмотрен. Тем не менее можно отметить, что проголосовали 5 тыс. 705 человек, что составляет 7,62% от общего числа избирателей Первомайского района. Значительно активнее голосовали жители Хасанского района, выбиравшие главу и Думу. К избирательным урнам пришли 40,33% избирателей.
Наибольшее количество голосов, 31,2%, собрал действующий глава района Вячеслав КРЫСИН. Вторым, с 22,46%, стал Александр НАРЫЖНЫЙ. Недалеко от него отстал Сергей ОВЧИННИКОВ с 19,66%. Четвертое место в итоговой таблице занял Олег РОЙ с 12,99%. И на последней пятой позиции оказался Алексей ЕФИМОВ с 4,53% голосов. Также в районе прошли выборы в думу.
На выборах главы Краскинского городского поселения победу одержал Владимир ОСТАПЧЕНКО, набравший 53,59% голосов. За его соперника Владимира ЗАБОЕВА проголосовали 40,36% избирателей. Кроме того, состоялись выборы депутатов Думы Артемовского городского округа и довыборы депутатов районного и муниципального уровней в нескольких районах Приморья.
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