Сергей Князев стал судьей КС

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ направил спикеру Совета Федерации Сергею МИРОНОВУ представление на кандидатуру юриста Сергея КНЯЗЕВА для назначения судьей Конституционного суда Российской Федерации, сообщает пресс-служба Кремля.

Сергей Князев родился в 1959 году в Подмосковье. В 1981-м с отличием окончил юрфак Дальневосточного госуниверситета (ДВГУ). С 1982 по 1985 годы учился в очной аспирантуре кафедры государственного права юрфака Ленинградского госуниверситета, где защитил диссертацию "Правовое обеспечение планирования комплексного развития городов". В 1999 году защитил в СПбГУ докторскую диссертацию "Избирательное право в правовой системе РФ". С 1990 года возглавляет юрфак ДВГУ, преобразованный в 1995 году в Юридический институт ДВГУ. С 1993 года возглавляет избирком Приморского края.