Николай Вачаев и Игорь Улейский заняли посты вице-губернаторов

Губернатор края Сергей ДАРЬКИН подписал приказы о назначении на должности вице-губернаторов края Николая ВАЧАЕВА и Игоря УЛЕЙСКОГО, сообщает пресс-служба Администрации Приморского края.

Ранее возглавлявший управление рыбного хозяйства края Игорь Улейский на посту вице-губернатора будет курировать вопросы внешней политики, сельского и рыбного хозяйства.

Николай Вачаев, до этого возглавлявший управление внутренних дел по Приморскому краю, займется вопросами обеспечения общественной и экономической безопасности, соблюдения прав и свобод граждан. Под его непосредственным руководством будут находиться департамент лицензирования и регулирования отношений в сфере потребительского рынка, управление по координации правоохранительной деятельности, управление по исполнению административного законодательства, а также управление записи актов гражданского состояния.

Губернатор отметил, что за годы службы Николай Вачаев и Игорь Улейский успешно справлялись со своими обязанностями, а значит, достойно проявят себя в новом качестве.