Приморский бюджет ставит рекорды

Бюджет Приморского края резко вырос, впервые преодолев отметку в 50 млрд руб. Причем на 2009 г. эта цифра будет увеличена, по меньшей мере, сразу до 70 млрд за счет дополнительной помощи федерального центра. Об этом стало известно по итогам очередной сессии Законодательного собрания Приморского края. Дополнительные средства пойдут в основном на социальные программы и развитие Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Депутаты рассмотрели на сессии 18 вопросов. В том числе и столь значимый, как "О стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2025 г.". И все-таки главным, конечно, стал бюджет. Законодатели внесли поправки на 2008 г. и утвердили в первом чтении бюджет 2009 г.

Благодаря дополнительным поступлениям из федерального бюджета депутаты увеличили расходы края на текущий год на 1 млрд 290 млн руб. Дополнительные средства законодатели решили направить на финансирование социально важных статей. Например, 474 млн руб. пойдут на субсидии для возмещения разницы в цене на топливо. Дополнительные 51,1 млн руб. получит целевая программа по капитальному ремонту многоквартирных домов.

В 2009 г. бюджет Приморского края впервые перешагнет рубеж в 50 млрд руб., отметил председатель Законодательного собрания Приморского края Виктор ГОРЧАКОВ. Доходная часть бюджета-2009 составит 48,8 млрд руб., расходная - 51,2 млрд руб. Напомним, всего несколько лет назад бюджет составлял в два раза меньшую сумму. Рост впечатляющий. Причем во многом это заслуга самого Приморья.

"Хотел бы отметить сохранение положительной тенденции к росту собственных доходов краевого бюджета. В 2009 г. они вырастут на 22%. Документ хорошо сбалансирован по доходам и расходам, заложенный дефицит достаточно небольшой", - отметил председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Законодательного собрания Приморского края Галуст АХОЯН.

За счет налоговых доходов краевая казна пополнится дополнительно на 6 млрд 839 млн руб. В целом по этой статье планируется получить 33 млрд 696 млн руб. В этой цифре 42,7%, то есть 14 млрд 396 млн руб., составляет налог на доходы физических лиц за год, выросший более чем на четверть - на 26,3%. Еще 31,1%, на 10 млрд 464 млн руб. в денежном исчислении, в налоговых поступлениях составит налог на прибыль организаций, который увеличился в сравнении с 2008 г. на 28,4%. Социальная политика получит 19,8% всего бюджета. Здравоохранение и спорт - 10,6%. Еще 14,1% записано в графу "национальная экономика". На правоохранительную деятельность будет выделено 8,6% всех средств. Значительную часть, 30,9% средств бюджета Приморья, депутаты решили направить на финансовую помощь муниципальным образованиям. К слову, это главное отличие бюджета-2009 от бюджета-2008.

"С 1 января 2009 г. в стране впервые в полной мере начинает работать Федеральный закон №131 о местном самоуправлении. Поэтому при расчете финансовой помощи муниципальным образованиям была применена иная, чем в прошлом году, методика расчета. Это главное отличие бюджета-2009 от бюджета-2008", - пояснил ДДГ "ЗР" Галуст Ахоян.

Впрочем, ко второму чтению администрация края должна будет скорректировать цифры бюджета, настаивают депутаты. Например, они напомнили о необходимости заложить в бюджете не менее 800 млн руб. на выполнение наказов избирателей. Кроме того, нужно увеличить финансирование социально значимых программ, настаивают парламентарии.

"В решение по принятию бюджета-2009 депутаты внесли ряд предложений, которые должна учесть краевая администрация при подготовке документа ко второму чтению. Это касается увеличения финансирования программ "Сельский дом", защиты от наводнений, обеспечения питьевой водой, переселения из ветхого и аварийного жилья, закона "О наказах избирателей", ряда других социально значимых целевых программ. Кроме того, мы предложили также администрации представить наконец-то проект программы "Чистое Приморье", что нам обещают уже год. Замечу, что администрация края со вниманием отнеслась к нашим пожеланиям", - заявил председатель комитета по продовольственной политике и природопользованию Сергей СИДОРЕНКО.

Цифры, которые обсуждаются, можно назвать предварительными, отметил Галуст Ахоян. По его расчетам бюджет следующего года составит примерно 70-71 млрд руб. Депутат уверен, что после принятия федерального бюджета финансовая помощь Приморью будет значительно увеличена. В рамках федеральной программы "Развитие Дальнего Востока и Забайкалья" Приморье дополнительно может получить из федеральной казны до 30 млрд руб. на развитие Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Дополнительные и очень существенные средства позволят значительно улучшить показатели социально-экономического развития края, утверждают экономисты.