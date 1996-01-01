Нам обещают, что к холодам новая российская политическая оппозиция будет сформирована

В Москве состоялось заседание федерального Совета "Союза правых сил", которое стало, в сущности, поминками по недавно еще влиятельной либеральной партии. Все к тому шло давно. А когда появился некий кремлевский проект об образовании легальной оппозиции с человеческим лицом, естественно, возникла задача - как бы подобрать наиболее человеческие лица, которые могли бы и демократические ценности пропагандировать в умеренных дозах, и не дискредитировать главную партию страны и ее лидеров по основным российским проблемам.

Первым выбор пал на Андрея БОГДАНОВА - отчаянного сторонника ценностей европейских, лидера Демократической партии России, известного и легального масона страны. Надо думать, именно последнее его свойство позволило ему успешно участвовать в президентских выборах. В Приморье этот кандидат по итогам голосования набрал что-то в районе 2 тыс. голосов избирателей. Богданов даже во время президентской гонки не скрывал своих неизбывных симпатий, переходящих в страсть к главному сопернику. А масонство, которым в России давно детей пугают, когда те капризничают, лишь придало экзотическому кандидату куражу. Ни в каких значительных политических акциях, кроме организации автопробега "Владивосток-Брюссель", замечен не был. Поэтому вполне приличное, демократическое лицо для образования широкого фронта оппозиции.

Михаил БАРЩЕВСКИЙ со своей "Гражданской силой" наблюдателями расценивается также как продукт кремлевского творчества. Партия лозунгов, а не идеологии. Даже примкнувший к Барщевскому Виктор ПОХМЕЛКИН - лидер движения автомобилистов - не сумел организовать никакой там гражданской силы. Просто она там и рядом не лежала, та сила. Однако лояльность Кремлю была очевидной, и партия отставного адвоката теперь также должна облагородить формирующуюся оппозицию страны.

Народно-демократический Союз Михаила КАСЬЯНОВА еще надо будет смотреть и смотреть. Экс-премьер, в принципе, готов войти в любую оппозицию, но кто б его позвал после его отчаянной фронды.

Гарри КАСПАРОВ, скорее всего, и сам не пойдет в генетически модифицированную оппозицию. На то он - один из самых умных людей планеты. А вот Эдуард ЛИМОНОВ - скорее всего, согласится. Он так пламенно одним из первых поддержал российский таран Грузии, что его не могли не заметить. Лимонов махал руками и губами: " Это - я, Эдичка". Зачет.

"Яблоко", или, скорее, то, что от него осталось, в лучшие-то времена не шло на компромиссы". Впрочем, и времена изменились.

Ждали, что скажут эспээсовцы. Лидер приморского отделения "Союза правых сил" Николай МОРОЗОВ сообщил " ЗР" после заседания Политсовета в Москве: "Правые решили в последний раз использовать шанс создания новой объединенной демократической партии. Вывод прост. Последние годы СПС находится в системном кризисе. И дело не только в политических ошибках, войне против "правых" и административном давлении. До неузнаваемости изменилась страна. Места "правым" в ней не оказалось - объективно запрос общества на демократов отсутствует. Конечно, и среди интеллигенции, предпринимателей, молодежи есть подозрение, что "не все в порядке в нашем королевстве". Но желания менять что-либо нет. Пока что потенциального правого избирателя устраивает стабильность, и не беспокоит, что она - порождение отсутствия конкуренции - как в экономике, так и в политике. Но если экономический кризис затянется, в чем уже мало кто сомневается, "семь тощих коров сожрут семь тучных". Дохлой партии места в будущем не будет".

Выбор у СПС невелик: либо на улицу "клеймить режим", либо играть по правилам. Самым емким на Политсовете, как и прежде, стало мнение Анатолия ЧУБАЙСА: "Участие СПС в проекте по созданию новой партии - единственный способ отстаивания либеральной идеологии в рамках легальной политической борьбы". И все-таки речь пошла не об объединении с масонами, а о создании новой партии. Обидно только, что боевых штыков у СПС - тех, кто с именами, с поступками, с программами, - гулькин нос.

Но к холодам обещают, что новая российская политическая оппозиция будет сформирована. Вступайте, граждане, в оппозицию с человеческим лицом.