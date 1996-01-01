Камчадалы хотят собственную особую экономическую зону

Власти Камчатского края считают необходимым создание на полуострове особой экономической зоны. Как сообщили в краевом правительстве, с просьбой оказать содействие в решении вопроса о создании особой экономической зоны в Камчатском крае губернатор региона Алексей КУЗЬМИЦКИЙ обратился к Президенту РФ Дмитрию МЕДВЕДЕВУ.