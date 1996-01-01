"Главные" лица форума АТЭС-2012 поработали на месте

Во Владивостоке побывали лица, имеющие самое непосредственное отношение к подготовке объектов саммита АТЭС-2012. Это заместитель министра регионального развития Николай АШЛАПОВ, руководитель ФГУ "Дальневосточная Дирекция Росстроя" Александр ДЯТЧИН и генеральный директор ООО "Стройкомплекс" Вячеслав ФАТКУЛЛИН. В городе они решали вопросы по размещению объектов саммита на полуострове Саперный острова Русский.