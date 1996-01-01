Путину подарили топор "для отрубания лап мздоимцам"

Владимирские кузнецы Юрий и Алексей БОРОДИНЫ выковали сувенирный топор для премьер-министра Владимира ПУТИНА, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу областной администрации. Топор предназначен для "отрубания лап мздоимцам".

Работу над топором Бородины начали в марте, после того как Путин на встрече с лидерами думских фракций следующим образом прокомментировал борьбу со взяточниками: "Хорошо бы эту лапу отрубать, как было в средневековые времена. Стоит только начать, сразу лапа перестанет высовываться за соответствующей мздой".

Кузнецы передали свое изделие губернатору Владимирской области Николаю ВИНОГРАДОВУ, который обещал найти способ для его доставки в Москву. По заверениям Бородиных, топор, хотя он и является сувениром, вполне пригоден к использованию по назначению. Изделие выполнено из закаленной стали, снабжено березовым топорищем и украшено дарственной надписью.