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Путину отправили 15 килограммов подписных листов

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

15 кг 120 г весит посылка, отправленная 17 сентября из Владивостока в Москву в адрес председателя Правительства РФ Владимира ПУТИНА. Объявленная ценность - 500 руб. В посылке - подписные листы с 73797 подписями жителей края, которые поддержали требования профсоюзов остановить рост цен на топливо на внутреннем рынке, установить причины скачка цен и наказать виновных, обеспечить стабильный рост заработной платы.

Во время отправки посылки произошла заминка: ни одни весы не предназначены для таких тяжелых почтовых посылок, а без указания точного веса по правилам Российской почты отправлять груз нельзя. Пришлось искать специальные весы. Работники почты, узнав, что посылку отправляют профсоюзы, проявили настоящую солидарность, ведь они тоже ставили подписи на этих подписных листах. Собравшихся ехать в другое отделение связи в поисках более мощных весов сотрудников Федерации профсоюзов Приморья на улице догнала работница 91-го ГОС и сказала, что нашли старые весы. Посылку взвесили и оформили, как положено.

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