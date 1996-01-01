Губернатор Сахалина перед выборами не забывает о делах

На заседании политического консультативного совета Сахалинской области губернатор Александр ХОРОШАВИН призвал политические партии и общественные движения объединить усилия для улучшения жизни сахалинцев и курильчан. В преддверии активной фазы кампании по выборам депутатов областной думы губернатор по рекомендовал кандидатам не забывать о том, что во главу угла должны встать не политические лозунги, а конкретные дела.