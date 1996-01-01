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Коммунист Гришуков проиграл единороссу Премингеру до выборов

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Территориальная избирательная комиссия Первомайского района Владивостока в пятницу рассмотрела жалобу кандидата в депутаты Законодательного собрания Приморского края Владимира ГРИШУКОВА и сочла ее небоснованной. Об этом РИА PrimaMedia сообщила представитель комиссии.

По данным, изложенным в жалобе кандидата, 1 сентября в школах города распространяли альбомы-раскраски с изображением в образе русского богатыря кандидата в депутаты Законодательного собрания края Леонида ПРЕМИНГЕРА, в альбоме в доступной форме рассказывалось о Премингере.

Альбомы, как утверждается в жалобе ГРИШУКОВА, школьникам раздавали 1 сентября, однако в тот момент Премингер еще не являлся зарегистрированным кандидатом и не имел права на агитацию. Зарегистрированным кандидатом Премингер стал стал 8 сентября.

Теризбирком счел альбом-раскраску информационным материалом действующего депутата Думы Владивостока, и признаков незаконной агитации не усмотрел.

Дополнительные выборы в краевой парламент по избирательному округу № 1 (Первомайский район Владивостока) пройдут в единый осенний день голосования - 12 октября. Они проводятся в связи с тем, что один из депутатских мандатов оказался вакантным после избрания депутатом Госдумы и соответственно перехода на работу в общероссийский парламент Руслана КОНДРАТОВА. За депутатский мандат будут бороться секретарь краевого отделения коммунистической партии Владимир Гришуков, депутат Думы Владивостока Леонид Премингер, директор муниципального предприятия "Градоустройство", депутаты думы Владивостока Александр ЮРТАЕВ, Николай МАРКОВЦЕВ и Дмитрий НОВИКОВ.

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