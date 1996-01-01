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Уже можно не сомневаться, что на выборах в Хасанском районе победит "Единая Россия"
Хасанский район готовится к выборам - 12 октября предстоит избрание главы исполнительной власти и депутатов думы. Избирательная кампания проходит под аккомпанемент прокуратуры.
Следователи возбудили уголовное дело в отношении нескольких чиновников администрации и опротестовали полсотни распоряжений главы района о предоставлении земельных участков. По итогам выборов станет ясно - будет ли районная власть по-прежнему распоряжаться землей или все-таки отдаст ее поселениям. Но в любом случае победу праздновать предстоит "Единой России". Остальные политические партии сдали ей район без боя.
Надо сказать, в Хасанском районе последние восемь лет выборы сопровождаются острыми конфликтами. Оно и понятно - приграничная торговля с Китаем, порт, судоремонтный завод, ввоз автомобилей и, конечно, одно из любимых мест отдыха не только приморцев, но и многих других дальневосточников. Есть за что бороться.
На кресло главы Хасанского муниципального района претендуют восемь кандидатов. Впрочем, лишь двоих пока принимают всерьез наблюдатели.
Фаворитом избирательной кампании считается действующий глава Хасанского района Вячеслав КРЫСИН. По неофициальной информации, он пользуется поддержкой краевой власти. А официально его выдвинуло местное отделение "Единой России". К слову, Крысин единственный из всех претендентов баллотируется от политической партии. Остальные кандидаты на должность главы района - самовыдвиженцы.
Наиболее реальным соперником Крысину может стать исполнительный директор "Зарубинской базы флота" Александр НАРЫЖНЫЙ, полагают наблюдатели. Он имеет опыт работы во власти - был депутатом районной думы третьего созыва, является депутатом муниципального комитета Зарубинского городского поселения. Кроме опыта в его распоряжении и достаточные ресурсы.
Но кто бы из них ни одержал победу, в любом случае праздновать будет "Единая Россия". Ведь Нарыжный тоже ее кандидат, правда, формально лишь в местную думу по округу №7.
Единороссам уже неоднократно приходилось "разруливать" ситуации, когда за одно и то же кресло в схватке сходились двое, а то и больше представителей "Единой России". На пользу партии это не идет. Электорат размывается. Ресурсы расходуются понапрасну... Поэтому на одном из последних заседаний члены регионального политсовета "Единой России" единогласно проголосовали за то, чтобы выдвигаться имел право только один официально поддержанный кандидат от партии. Но, похоже, искушение властью слишком велико.
Между тем выборы в Хасанском районе могут положить конец весьма острому конфликту между районной властью и руководителями поселений.
"Смена власти в районе, возможно, позволит разрешить конфликт между районными властями и поселениями из-за земли, разграничения полномочий и бюджетных средств, - высказал мнение эксперт, пожелавший остаться неназванным. - Подобные проблемы существуют почти во всех районах. Но в Хасанском районе конфликт принял, пожалуй, самую острую в Приморье форму".
Одновременно с выборами главы администрации жители Хасанского района будут выбирать депутатов думы. На 25 мандатов претендуют 99 кандидатов, среди которых есть даже один с неснятой судимостью.
Распределились претенденты весьма неравномерно. Например, по 12 избирательному округу зарегистрировались 13 кандидатов. А вот по второму округу соискателей всего двое. Да и то один явно не соперник другому. Посудите сами - главному бухгалтеру ООО "Беркут" и предпринимателю Елене ТЕКИЕВОЙ будет противостоять Олег КОЛОТОВ, слесарь-сантехник с ее же предприятия. Даже если не принимать во внимание авторитет мужа Елены Владимировны, заранее можно назвать победителя. Впрочем, как и по многим другим округам.
И вряд ли есть основания сомневаться в победе "Единой России" не только в борьбе за кресло главы, но и за депутатские мандаты. Партия власти оказалась вне конкуренции. Лишь она выставила своих кандидатов в Думу. Причем абсолютно по всем округам. Остальные политические партии сдали ей Хасанский район даже без видимости борьбы.
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