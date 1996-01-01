Депутаты подправили бюджет

На очередном заседании краевого парламента так и не был избран представитель края в Совет Федерации на освободившуюся должность Игоря ПУШКАРЕВА. Однако повестка заседания была и без того насыщенной: на рассмотрение депутатского корпуса было вынесено более 80 вопросов.

Были приняты изменения в Закон Приморского края "О краевом бюджете". Расходная часть краевого бюджета на 2008 год увеличена на сумму 4 млрд 389 млн руб.

6 млн 700 тыс. руб. дополнительно направляется учреждениям здравоохранения. В их числе - "Краевая клиническая больница № 2", для проведения текущего ремонта, 700 тысяч рублей получит Краевая станция переливания крови, и миллион рублей предусмотрен для "Приморского онкологического центра" для монтажа и ввода в эксплуатацию гамма-терапевтического оборудования. В связи с поступлением средств из федерального бюджета увеличены расходы на оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи приморцам -27 млн 522 тыс. руб.

Увеличены расходы на оказание бесплатной медицинской помощи в виде обеспечения необходимыми лекарственными средствами.

Заметным событием на заседании Законодательного собрания стало рассмотрение комплекса мер, направленных за усиление заботы о молодежи.

Так, депутаты поддержали инициативу губернатора об увеличении расходов на бесплатное питание школьников младших классов. Как известно, с прошлого года эта категория учеников получает бесплатные обеды, стоимость которых 15 рублей. Теперь сумма повышается до 20 рублей.

Комментируя эти меры, депутат Эдуард АЛЕКСЕЕВ заметил, что и на местах педагогические коллективы берут инициативу в свои руки: многие школы имеют пришкольные участки-огороды, продукция которых идет на общий стол. Во время походов старшеклассники собирают дикоросы. Повару остается заварить и настоять, к примеру, витаминный напиток из шиповника. Дешево и полезно.

А в одном детском исправительном учреждении депутат Алексеев узнал, что воспитанники вырастили летом... 600 тонн картофеля. Себе на зиму и теперь еще ищут покупателя - продать излишки.

Важной мерой по поддержке молодежи станет с 1 января увеличение размеров стипендий для учащихся и студентов, получающих начальное профессиональное образование. На эти цели в краевой бюджет закладывается около 60 млн руб.

А между тем в этих учебных заведениях обучаются более 11 тыс. подростков, каждый десятый из которых - выпускник детского дома. Именно эта категория молодых рабочих получает в лицее четырехразовае бесплатное питание, тогда как остальные их ровесники - завтрак, обед и ужин. А вот "домашние" дети питаются бесплатно дважды, остальные калории добирают на мамином столе.

Казалось бы, два разных вопроса были вынесены на обсуждение депутатов: "О проекте закона Приморского края "О противодействии коррупции" и протест прокурора на Закон Приморского края " О дополнительном материальном обеспечении граждан, имеющих ученое звание " профессор". А между тем темы перекликаются. Общеизвестно, что наиболее коррумпированными областями в России остаются здравоохранение, образование и правоохранительные органы.

Депутат Владимир БЕСПАЛОВ привел пример, что в вузе, где он преподает, профессор получает 14-16 тыс. руб. Кто-то дрогнет и... протянет руку за конвертом: любой лавочник приносит в семью больше, чем профессор. Приморские депутаты решили из краевых средств поддержать ученых. Последовал протест прокурора. Депутаты отказались его удовлетворить.

Размышляя об антикоррупционных мерах, депутат Галина МЕДВЕДЕВА в интервью "ЗР" подчеркнула, что необходимо безотлагательное внедрение административных регламентов для чиновников. Ибо обычная, на первый взгляд, волокита давно превратилась в инструмент коррупции.