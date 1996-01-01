Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Депутаты подправили бюджет
На очередном заседании краевого парламента так и не был избран представитель края в Совет Федерации на освободившуюся должность Игоря ПУШКАРЕВА. Однако повестка заседания была и без того насыщенной: на рассмотрение депутатского корпуса было вынесено более 80 вопросов.
Были приняты изменения в Закон Приморского края "О краевом бюджете". Расходная часть краевого бюджета на 2008 год увеличена на сумму 4 млрд 389 млн руб.
6 млн 700 тыс. руб. дополнительно направляется учреждениям здравоохранения. В их числе - "Краевая клиническая больница № 2", для проведения текущего ремонта, 700 тысяч рублей получит Краевая станция переливания крови, и миллион рублей предусмотрен для "Приморского онкологического центра" для монтажа и ввода в эксплуатацию гамма-терапевтического оборудования. В связи с поступлением средств из федерального бюджета увеличены расходы на оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи приморцам -27 млн 522 тыс. руб.
Увеличены расходы на оказание бесплатной медицинской помощи в виде обеспечения необходимыми лекарственными средствами.
Заметным событием на заседании Законодательного собрания стало рассмотрение комплекса мер, направленных за усиление заботы о молодежи.
Так, депутаты поддержали инициативу губернатора об увеличении расходов на бесплатное питание школьников младших классов. Как известно, с прошлого года эта категория учеников получает бесплатные обеды, стоимость которых 15 рублей. Теперь сумма повышается до 20 рублей.
Комментируя эти меры, депутат Эдуард АЛЕКСЕЕВ заметил, что и на местах педагогические коллективы берут инициативу в свои руки: многие школы имеют пришкольные участки-огороды, продукция которых идет на общий стол. Во время походов старшеклассники собирают дикоросы. Повару остается заварить и настоять, к примеру, витаминный напиток из шиповника. Дешево и полезно.
А в одном детском исправительном учреждении депутат Алексеев узнал, что воспитанники вырастили летом... 600 тонн картофеля. Себе на зиму и теперь еще ищут покупателя - продать излишки.
Важной мерой по поддержке молодежи станет с 1 января увеличение размеров стипендий для учащихся и студентов, получающих начальное профессиональное образование. На эти цели в краевой бюджет закладывается около 60 млн руб.
А между тем в этих учебных заведениях обучаются более 11 тыс. подростков, каждый десятый из которых - выпускник детского дома. Именно эта категория молодых рабочих получает в лицее четырехразовае бесплатное питание, тогда как остальные их ровесники - завтрак, обед и ужин. А вот "домашние" дети питаются бесплатно дважды, остальные калории добирают на мамином столе.
Казалось бы, два разных вопроса были вынесены на обсуждение депутатов: "О проекте закона Приморского края "О противодействии коррупции" и протест прокурора на Закон Приморского края " О дополнительном материальном обеспечении граждан, имеющих ученое звание " профессор". А между тем темы перекликаются. Общеизвестно, что наиболее коррумпированными областями в России остаются здравоохранение, образование и правоохранительные органы.
Депутат Владимир БЕСПАЛОВ привел пример, что в вузе, где он преподает, профессор получает 14-16 тыс. руб. Кто-то дрогнет и... протянет руку за конвертом: любой лавочник приносит в семью больше, чем профессор. Приморские депутаты решили из краевых средств поддержать ученых. Последовал протест прокурора. Депутаты отказались его удовлетворить.
Размышляя об антикоррупционных мерах, депутат Галина МЕДВЕДЕВА в интервью "ЗР" подчеркнула, что необходимо безотлагательное внедрение административных регламентов для чиновников. Ибо обычная, на первый взгляд, волокита давно превратилась в инструмент коррупции.
Новости тематики
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Для Дальнего Востока разрабатываются механизмы законной добычи дикоросов
- Создана новая правовая база и онлайн сервис для инвесторов в марикультуру
- Делегации из 26 стран подтвердили своё участие в Восточном экономическом форуме
- Третий Восточный экономический форум продемонстрирует динамику развития Дальнего Востока
- В Приморье начали строительство дороги к казино
- Пограничники задержали судно, которое не нарушало правил рыболовства
Новости раздела
- Айсен НИКОЛАЕВ, врио главы Республики Саха(Якутия): В запасе нет даже месяца
- Эксперты обсудили вопросы улучшения качества жизни на Дальнем Востоке
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Мошенники копают под ГЛОНАСС
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Министр Козлов: "У нас тут горы, тайга, реки и моря…"
- Старые грабли подкрасили
- Авиатор Высоцкий станет аудитором
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В продаже вновь появятся дешевые авиабилеты в Москву
- Что теперь будет с рублем?
- В России введут новый налог для граждан