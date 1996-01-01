Выборы члена Совета Федерации от Законодательного собрания Приморского края депутаты отложили

Но вовсе не из-за юридических проблем у единственной официально озвученной кандидатуры, как об этом поспешили сообщить некоторые СМИ.

Вячеслав ФЕТИСОВ имеет полное право баллотироваться на должность сенатора, и претензий по его кандидатуре прокуратура не имеет. Так что членом Совета Федерации от Приморья он все же станет. Правда, попозже, в октябре. Возможно, уже 2 числа, на которое назначено внеочередное заседание. Впрочем, на нем депутаты планировали в срочном порядке рассмотреть лишь бюджет Приморья на 2009 год. Так что не исключено, что кандидатуру на должность сенатора от ЗС ПК оставят до очередной сессии, которая должна состояться в конце октября.

Напомним, кресло сенатора освободил Игорь ПУШКАРЕВ после избрания в мае 2008 г. главой администрации Владивостока. Вначале ему на смену Генеральный совет "Единой России" рекомендовал Сергея ЛОМАЕВА, освободившего в начале июня 2008 г. должность главного федерального инспектора по Приморью. Но его кандидатура не нашла поддержки у местных единороссов. Тем более что прокуратура официально подтвердила информацию о возбужденном в отношении Ломаева уголовном деле по статье об использовании заведомо ложного документа. Депутаты трижды не собирали кворум для голосования. В сентябре во время визита в Хабаровск секретарь президиума Генерального совета Вячеслав ВОЛОДИН встретился с лидерами Приморского регионального отделения партии и пообещал не настаивать на кандидатуре Ломаева. Новым кандидатом стал Вячеслав Фетисов. Росспорт, который он возглавляет, вскоре вероятно расформируют. Прославленный хоккеист дал согласие стать сенатором от Приморья. Депутаты Законодательного собрания планировали рассмотреть новую кандидатуру на заседании 17 сентября. Однако в назначенный день решили вопрос перенести.

По неофициальной информации, Вячеслав Фетисов неуспел собрать все необходимые документы. Нужна справка о доходах и еще кое какие бумаги.

Некоторые СМИ опубликовали информацию, будто бы прокуратура опротестовала кандидатуру Вячеслава Фетисова из-за того, что он никогда не жил в Приморье, тогда как в 2007 году был введён специальный "ценз осёдлости" для будущих сенаторов.

"Это неправильная информация. Во-первых, постановление ЗC ПК об избрании члена Совета Федерации не является нормативным правовым актом, который прокуратура вправе оспаривать, если только не нарушены права инвалидов и еще некоторых категорий граждан. Во-вторых, и главное, - в данном случае нет никаких оснований для протеста. Фетисов имеет воинский стаж 14 лет. Поэтому, как и другие военнослужащие, он имеет полное право баллотироваться на должность члена Совета Федерации", - разъяснила "ЗР" представитель прокуратуры края в ЗС ПК Ирина ВОЛОДИНА.

Правда, по неофициальной информации, не все законодатели в кулуарных беседах поддержали кандидатуру Вячеслава Фетисова.

"Некоторые депутаты выразили сомнение в том, что Фетисов сможет эффективно отстаивать интересы Приморья. Главная претензия - он никогда не жил в крае и не знает наших проблем", - сообщил источник в Законодательном собрании, пожелавший остаться неназванным.