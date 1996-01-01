Мэр города Игорь Пушкарёв назвал принятый генеральный план города "нашей Конституцией"

На дежурную фразу героя мультфильма "Восемьдесят дней вокруг света": "Есть ли у вас план, мистер Фикс?", собеседник обычно отвечал: "У меня два мешка плана". У владивостокцев, после утверждения думой генплана города, теперь - четыре. С чем вас и поздравляем!

На заключительной пресс-конференции по поводу внеочередного заседания Думы Владивостока с повесткой дня "Утверждение генерального плана города" мэр города Игорь ПУШКАРЕВ и председатель Думы Владивостока Валерий РОЗОВ были единодушны во мнении, что у всех на глазах все-таки свершилось очередное чудо. Все претензии 28 министерств РФ (больше 100, включая территориальные разногласия с Министерством обороны) были сняты в течение недели. И все потому, что председатель Правительства РФ Владимир ПУТИН дал понять - если до 15 сентября генеральный план города не будет принят, то не видать вам ни саммита, ни денег, ни должностей. Невозможное стало возможным, люди работали без выходных и спали по шесть часов в сутки.

Между тем первый вариант нового генплана города появился еще в 2000 году. Через семь лет, в 2007 г. он дошел до процедуры публичного слушания и получил более 300 замечаний от жителей города. После согласования границ с территориальными образованиями Артемовский и Хасанский муниципальные районы проект генплана поступил на рассмотрение в администрацию Приморского края. Было вынесено более 100 замечаний и создана согласительная комиссия. В июле 2008 г. началась процедура согласования с министерствами, получено десять отрицательных замечаний. Процедура могла бы затянуться (например, генплан Владивостока 1989 года утверждался 4 года), но случилось чудо.

В пятницу 12 сентября, в 23.00 по московскому времени Минрегионразвития выдало положительное заключение, и о нем узнали во Владивостоке, в субботу с документами знакомились мэр и председатель думы города, в воскресенье - все пожелавшие депутаты. В итоге понедельничным утром за 20 минут внеочередного заседания генплан был принят в трех чтениях с одним воздержавшимся. Возражения последнего касались рекреационных зон, но замечания не были приняты во внимание как недостаточно существенные. Гонка с генпланом затевалась ради о. Русский и саммита. "Последние четыре годы мы жили в режиме фола, - сказал Игорь Пушкарев. - Теперь все позади, земли острова Русский стали частью Владивостока. Мы должны приступить к реализации второго этапа".

"Теперь у нас есть план работы до 2020 года, это совершенно новая концепция развития Владивостока. Нам предоставлен исторический шанс, который мы не можем упустить. Речь идет о новой восточной столице ДВФО и РФ, и даже идут разговоры о возможности перенесения во Владивосток некоторых министерств", - в двух словах обрисовал открывающиеся перспективы Валерий Розов.

Замечаний из зала заседаний не поступало, и даже дотошные представители СМИ, работающие на интересы широкой общественности, не стали интересоваться, какие выгоды получит от принятия генплана обычный житель города. Понятно, что город-сад - это будущее о.Русский (вроде знаменитого Шанхайского района Пудун - прообраза города будущего), а строительство новых жилых микрорайонов в районе Патрокла или Трудового с развитой системой социальных благ (магазины, детские сады, школы, поликлиники, стадионы и т.д) - куда более отдаленная перспектива. Просто в атмосфере разделяемой присутствующими торжественности особенно хорошо мечталось. Какие там коммуникации и очистные, ведь через четыре года здесь будет... "У города огромный потенциал, и мы будем его использовать на 100%. Мы не будем кого-то догонять, оглядываясь на азиатских соседей. Это будет совершенно новый город, новая восточная столица России", - проиллюстрировал овладевающие массами настроения Пушкарев.

Ближайшие задачи - территориальное освоение о. Русский и подвод коммуникаций. Одновременно Дума Владивостока должна поработать над разработкой правил застройки города, в плане будут прописаны конкретные подходы к решению основных проблемных точек - очистные и коммуникации с перспективой на 30-50 лет. Там же будет изложена концепция решения транспортной проблемы города - дороги и дорожные развязки с привязкой к местности.

Также в ближайшем будущем планируется создание концепции привлечения инвесторов для ведения комплексной застройки города, предполагающей комфортное проживание жителей. Что такое комфортное проживание, горожане если и помнили, то давно забыли. А может, и не знали, но притворялись, делая хорошую мину при плохой игре. Так что решение думы поработать над проектом комплексной застройки без сомнения будет принято на ура. Мэр города недвусмысленно намекнул, что точечной застройке пора сказать "нет" и временные разрешения для ведения строительства выдаваться не будут. "Генплан города - это его новая Конституция, будем ее придерживаться", - сказал он многозначительно.

В заключение внеочередного заседания думы каждый из депутатов мог лично присягнуть на генплане на верность идее развития города как новой восточной столицы России. Шутки шутками, но это действительно исторический момент. Люди должны на что-то надеяться и во что-то верить. А вера в светлое будущее - одна из лучших вер на свете.