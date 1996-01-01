Вячеслава Фетисова депутаты сняли с повестки

Депутаты Законодательного собрания Приморского края (ЗС ПК) 17 сентября на своем заседании сняли с повестки дня вопрос об утверждении кандидатуры Вячеслава ФЕТИСОВА в качестве представителя от ЗС ПК в Совете Федерации.

Напомним, что главу Росспорта Вячеслава Фетисова рекомендовали для избрания вначале приморский региональный политсовет "Единой России", а затем и президиум генсовета "ЕР". Наблюдатели связывали возможный переход Фетисова в Совет Федерации с грядущим расформированием Федерального агентства по физической культуре и спорту.

Это уже вторая попытка партии "Единая Россия" выдвинуть сенатора от Приморского края. В середине июля на этот пост был рекомендован бывший федеральный инспектор по Приморскому краю Сергей Ломаев, однако его кандидатура была снята в связи с возбуждением уголовного дела в отношении Ломаева по факту использования поддельных документов (диплома).

Планируется вернуться к вопросу о кандидатуре представителя от ЗС ПК в Совете Федерации в октябре текущего года.