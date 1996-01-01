В Магадане будут выбирать мэра

В городской избирательной комиссии Магадана завершается прием кандидатур в 46 участковых избирательных комиссий. Сам процесс формирования этих комиссий завершится не позднее 16 сентября 2008 года. Как сообщил председатель городской избирательной комиссии Виктор ФРОЛОВ, все четыре претендента на пост мэра Магадана получили статус зарегистрированного кандидата. Напомним, 12 октября 2008 года состоятся выборы мэра города Магадана.