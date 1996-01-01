Подготовка к форуму АТЭС в жанре частных бесед на тему "Почему на объектах Владивостока нет иностранных инвестиций?"

Для автора этого материала нет ничего печальнее объективного сравнения официальных планов и видов на развитие Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе с его реалиями. И соответственно реальным местом в АТР.

Познается в сравнении

Наша общая мечта "Владивосток -2012 года", даже в том случае, если все заявленные проекты будут реализованы, бледновато выглядит на фоне южнокорейского Пусана, принимавшего саммит АТЭС в 2005 г. У последнего существует четкая программа привлечения инвестиций в собственное развитие - у нас о такой программе даже не говорят. На сайте городской администрации Пусана, претендующего на проведение Олимпийских игр в 2020 г., есть четкая информация о десяти ключевых строящихся объектах (срок реализации, объем финансирования, алгоритм сотрудничества с потенциальными инвесторами). К 2012 г. Пусан планирует построить ключевой для северо-восточного региона Азии морской порт и аэропорт, объединить железнодорожный и наземный транспортные узлы, индустриальную зону, финансовый центр Munhyeon. На сайте владивостокской администрации - пляски и народные гуляния, нередко по случаю иностранных гостей. Но не за рукопожатиями же едут они сюда.

Про существование Шанхая патриотично настроенным владивостокцам лучше вообще не вспоминать. Если бегло ознакомиться с программой мероприятий "World Expo Shanghai-2010", то есть от чего впасть в отчаянье. Господа китайцы в свойственной им манере выполнения и перевыполнения планов под руководством партии и правительства опять завели волшебные часы и отсчитывают дни до старта. В духе пекинской олимпиады, результаты которой видел весь мир. Для душевного спокойствия лучше об этом не думать и верить, например, в краевую целевую программу "Развитие г.Владивостока как центра международного сотрудничества в АТР на 2008-2011 гг." с объемом запланированных инвестиций в 10 821 млн руб.

Досье Всего на реализацию подпрограммы "Развитие Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе" до 2013 г. планируется направить 284 млрд 156 млн руб., в том числе из федерального бюджета - 202,2 млрд, из бюджета Приморского края - 17,7 млрд и более 64 млрд - из внебюджетных источников.

Звучит неплохо. Однако поговорить хотелось о последней цифре "из внебюджетных источников". Почему не сказано прямо "инвестиции"? Где они, обещанные толпы иностранных инвесторов? Толпы есть. Только инвестиции не остаются. К сожалению, в таком ракурсе, кроме дежурных слов, иностранцы откровенничать с "ЗР" отказались, поэтому пришлось без имен и должностей вести частные беседы за чаем.

Намерения были

Итак, разговоры о проведении форума АТЭС во Владивостоке начались с 2005 г. Тогда же на федеральном уровне появилось намерение дать импульс развитию Дальнего Востока в целом и Владивостока - в частности. Выразилось намерение в принятии "Программы развития Забайкалья и Дальнего Востока". У представителей сопредельных государств возник интерес к созданию крупных инфраструктурных проектов на территории Владивостока. Азиатские компании были заинтересованы в продвижении крупных контрактов, строительстве инженерных сооружений, дорог, зданий аэропорта и т.д. Интерес подогревался официальными сообщениями о том, что в конкурсе на строительство объектов могут принимать участие зарубежные компании. В город потянулись уполномоченные представители. Однако конкретной информации даже о том, к кому конкретно обращаться с предложениями, не было. Как ни бились местные консульства с организацией встреч и приемов, приезжающих отправляли вести переговоры в Москву вплоть до 2007 г. В 2007 г. стала вырисовываться какая-то структура возможного участия и запуска инвестиций в оборот. Крупные иностранные компании пошли по второму кругу. Так, японская Shimizu corporation, имеющая богатейший опыт строительства мостов непосредственно в Японии и Юго-Восточной Азии, предлагала свои разработки. Китайская корпорация Shimao - услуги по возведению гостиниц. Обе обожглись на одном. Нет, не на цифре отката, как решит кто-то.

Иностранцы предполагали, что администрация города выделит свободный для застройки участок с подведенными коммуникациями и предоставит возможности возводить требуемые объекты. Такова мировая практика строительства и привлечения инвестиций. У нас же компаниям предложили приобрести землю на свободном рынке, пройти несколько бюрократических кругов с оформлением документов, заплатить за подключение к коммуникациям и т.д.

Ознакомившись с ситуацией на месте, представители официальных делегаций быстро охладели к проектам, сочтя, что это слишком странный путь вложения денег. Есть более понятные регионы России, не говоря уже об иных странах. Например, интерес к строительству коммерческих объектов в рамках реализации подпрограммы "Развитие Владивостока как центра международного сотрудничества в АТР" проявили семь потенциальных инвесторов. В том числе четыре - иностранных. Дальневосточный союз китайских и российских промышленников "ДВ Интерсоюз" - гостиничный комплекс класса 4 звезды на 300 номеров и комплекс жилых домов общей площадью 80000 кв. м, объем предполагаемых инвестиций - 1100 млн руб. Строительная компания "Шанхай-Шимао" - комплекс домов общей площадью 100 000 кв.м, 1 200 млн руб. Даляньская международная корпорация по технико-экономическому сотрудничеству - очистные сооружения, 1 750 млн руб. Пекинская международная инвестиционная компания "ЧуньЦутань" - комплекс жилых домов площадью 50 000 кв. м, 500 млн руб. И тот же "Сименс" заинтересовался возведением очистных сооружений. Ни одна из вышеперечисленных компаний, ознакомившись с условиями размещения капитала на владивостокской земле, дальнейшего интереса не проявила.

Прием по-русски

Русский остров, точнее, площадки для размещения объектов, не осматривал только ленивый. Ездили туда китайцы, корейцы, японцы. Все с одинаковым результатом и часто за свой счет. Так, в июле этого года во Владивосток прибыла делегация южнокорейских промышленников с замминистра транспорта во главе. Принимать ее было некому, так что экскурсии по осмотру корейцам пришлось организовывать самостоятельно. Впрочем, упорных южнокорейцев, подгоняемых указаниями нового президента ЛИ Мен Бака о необходимости налаживания контактов с азиатской Россией, холодный прием не остановил. 30 сентября ожидается прибытие замминистра по экономике, все-таки конструкции для квантовых мостов могут попасть на заводы Кореи.

Представители Янбянского автономного округа продолжают дружить домами по поручению Пекина. Там не забыли идею Тумангана и возможности возить грузы, минуя владивостокские порты. На представительские расходы выделен солидный бюджет. Чего не скажешь о Владивостоке.

Забавно, но на прием иностранных делегаций в бюджете Владивостока нет ни рубля. Поскольку город не является столицей ДФО и даже не имеет статуса столицы края, то официально не несет представительских функций. В результате часто слышишь: "Город равнодушен к приему гостей. Приехали? Это ваши проблемы! Декларативно - приезжайте, мы вам рады. Реально - дальше протокола дело не идет".

Во Владивостоке нет и концепции развития международных отношений с выстроенной системой приоритетов - с кем дружить, а от кого открещиваться. Ведь в такой дружбе каждый преследует свои интересы. Причем концепция на уровне города даже не продумывалась. Власти меняются слишком часто, и руки не доходят. А инвесторам надо видеть конкретный план предложений по инвестициям - куда, сколько и на каких условиях.

И последняя иллюстрация к реальному отношению Владивостока к иностранным коллегам. Пару месяцев назад управление внешних связей администрации г.Владивостока переехало в новый офис. Им оказалось здание по улице Светланской, 3. Кто не в курсе - это район Миллионки. Вид из кабинета начальника управления завораживает - коты, крыши и некий субъект в вытертом трико, выходящий покурить и поразмыслить о жизни на крыльце квартирки третьего уровня двора- колодца Миллионки. Экзотично, ничего не скажешь. Я и сама люблю Азию во всех ее разнообразных проявлениях и Владивосток, вроде как, азиатский город. Но не до такой же степени, чтобы в управлении внешних связей не было не только компьютеров, но и факса! О каких инвестициях может идти речь? Как сказал начальник управления внешних связей Андрей СИДОРОВ в частной беседе: "Я не знаю, кому это нужно, распоряжение подписано мэром, и я, как чиновник, не могу это решение обсуждать. Но, по-моему, его "подставили". И не только в этом, можно добавить. Мэр Владивостока, похоже, ничего не может предложить иностранным капиталам - ни земли, ни льгот.