Служащие мэрии Дальнегорска люди образованные

Мэр Дальнегорска Григорий КРУТИКОВ сумел "отбить" все атаки по поводу кадровых назначений: в городскую прокуратуру поступила жалоба на то, что некоторые назначенные специалисты не имеют высшего образования.

Крутиков пояснил, что по этому вопросу было судебное разбирательство, результаты которого не удовлетворили прокуратуру, обратившуюся с кассационной жалобой в краевой суд. Но иск она проиграла. По мнению мэра, новая, сформированная им команда вполне работоспособна и выполняет возложенные на нее задачи. Так, с приходом на должность вице-мэра по вопросам ЖКХ Натальи ВОЛОДЧЕНКО люди гораздо активнее стали вступать в ТСЖ, нормальными темпами ведется подготовка к зиме. Создано уже 6 ТСЖ, еще несколько домов оформляют вступление.