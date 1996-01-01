МИД Японии готовит почву в Хабаровске

Вице-губернатор Хабаровского края Владимир СЫРКИН встретился с вице-министром иностранных дел Японии Ясутоси Нисимурой. Стороны обсудили динамику развития экономических отношений между Хабаровском краем и Японией и взаимодействие между частными фирмами и государственными институтами двух стран. Кроме того, стороны рассмотрели планы японской стороны по участию в предстоящем Дальневосточном экономическом форуме, который откроется в Хабаровске 30 сентября.