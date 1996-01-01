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Владивостоку будут выделены средства на капремонт ветхого жилья

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

На прошедшей неделе состоялось внеочередное заседание Думы города Владивостока. На повестке дня было принятие двух чрезвычайно важных для города муниципально-правовых актов: "Формирование благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья на 2008-2010 годы" и "Муниципальная целевая адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов города Владивостока на 2008 год".

По словам заместителя главы города Александра ЗУБРИЦКОГО, принятие первого документа позволит выполнить одно из обязательных условий предоставления финансовой поддержки администрации Владивостока за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ согласно статье 14 ФЗ №185. Для того чтобы городу были выделены средства на капитальный ремонт ветхого жилья, количество домов, управляемых ТСЖ, должно увеличиться с 5 до 20% до 1 января 2011 года. На сегодняшний день во Владивостоке этот показатель составляет 7,2%.

Таким образом, администрация города в экстренном режиме разработала проекты двух новых муниципальных целевых программ и передала на рассмотрение в Думу Владивостока. На внеочередном заседании оба муниципально-правовых акта были единогласно приняты всеми депутатами.

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