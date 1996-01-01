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"Единороссы" хотят обязать строителей привлекать деньги граждан только по нормам закона о долевом строительстве

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Штраф - до 1 млн руб., стимул - освобождение от НДС. Чиновники против, пишет газета "Ведомости".

Поправки в закон о долевом строительстве и другие законы внесли в Госдуму первый зампред фракции Валерий РЯЗАНСКИЙ, зампред бюджетного комитета Александр КОГАН, член Совфеда Светлана ОРЛОВА и другие депутаты. Чтобы защитить права граждан, инвестирующих в жилье на стадии строительства, в 2004 г. был принят закон о долевом строительстве: риски для граждан минимизировать удалось, но для строителей привлечение денег граждан стало более сложным и менее выгодным, утверждают авторы в пояснительной записке.

Закон настолько жесток, что по договорам долевого строительства на рынке продается всего 10% жилья, остальное - через договоры соинвестирования, о предварительной купле-продаже или через куплю-продажу векселя с его погашением за счет квартиры. Эти договоры плохо защищают инвесторов, а сейчас у строителей непросто с финансами, так что может возникнуть новая волна "обманутых дольщиков", объясняет Коган.

Приманка для застройщиков, приготовленная депутатами, - освобождение застройщика по долевому строительству от НДС. В этом году реализуются квартиры по договорам двухлетней давности, и в условиях 2006 г. потери бюджета от этой меры депутаты оценили в 7,2 млрд руб. За счет роста налога на прибыль в бюджет вернется 1,7 млрд руб., а за счет пошлины на регистрацию договоров участия (для граждан - 500 руб., для фирм - 7500 руб.) - 1,3 млрд руб. Итоговая потеря - 4,2 млрд руб.

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