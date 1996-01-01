Приморские парламентарии намерены повысить стипендии

Заседание комитета по социальной политике и защите прав граждан состоялось в Законодательном собрании. Депутаты рассмотрели более 25 вопросов.

В повестке дня - проекты законов "О внесении изменений в статью 1 Закона Приморского края "Об оплате приемных родителей и мерах социальной поддержки, предоставляемых приемным семьям в Приморском крае", "О внесении изменений в статью 13 Закона Приморского края "Об образовании в Приморском крае" и ряд других.

Депутаты профильного комитета единогласно поддержали изменения в Закон "Об образовании в Приморском крае". Согласно предложенным поправкам, с 1 января 2009 годы будут повышены стипендии учащимся профтехучилищ - академическая с 300 рублей до 400 рублей, социальная - с 450 рублей до 600 рублей. По словам депутата Эдуарда АЛЕКСЕЕВА, это существенная помощь для данной категории учащихся, стипендия которых не была повышена ранее. Напомним, что с 1 сентября 2008 года была увеличена стипендия студентам федеральных институтов и университетов.

Краевые парламентарии отклонили изменения в статью 1 Закона Приморского края "Об оплате приемных родителей и мерах социальной поддержки, предоставляемых приемным семьям в Приморском крае". Поправка предполагала, что оплату за свой труд по воспитанию одного ребенка будет получать только один приемный родитель. Аргумент для подобных изменений - неравное положение приемных семей. В полных семьях деньги получают оба приемных родителя, а на семьи, где ребенка воспитывает только одна мать, приходится одна выплата.

"Депутаты сочли неправильным одобрить эту поправку. Уже сейчас 198 приморских семей заключили трудовые соглашения, по которым каждый из родителей получает оплату за свой труд. Мы не намерены ухудшать положение приемных семей, поэтому мы будем дальше работать для того, чтобы люди, взявшие детей на воспитание, получали достойную помощь от государства, - прокомментировал решение комитета его председатель Владимир МАСЛОВСКИЙ. - Думаю, что правильно будет выплачивать таким семьям фиксированную сумму независимо от количества родителей. Мы предполагаем, что эта сумма должна быть не менее той, что существует сегодня".

Кроме того, депутаты заслушали информацию об исполнении краевых целевых программ в области здравоохранения за первое полугодие 2008 года. По мнению депутата Анатолия БЕЛЯЕВА, программы по здравоохранению в этом году выполняются довольно успешно. Практически все деньги, выделенные на этот год, освоены: проведены тендеры, идет поставка медикаментов. "Проблема состоит в том, что при ежегодном планировании краевого бюджета закладывается недофинансирование целевых программ, в итоге программы не достигают поставленной цели - снижения заболеваемости, уровня смертности, улучшения демографических показателей. В прошлые годы часто так и получалось: в программе записано одно финансирование, а в бюджете - другое. В этом году по инициативе губернатора края ситуация изменилась и на программы по здравоохранению было дополнительно выделено 172 миллиона рублей - это очень большие деньги, ранее на все программы было выделено примерно 140 миллионов рублей", - уточняет он.