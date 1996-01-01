Приморские "медведи" определились с кандидатурой на пост представителя ЗС Приморья в Совете Федерации

Вячеслав ФЕТИСОВ, он же член высшего совета партии дал согласие представлять интересы Законодательного собрания Приморья в Совете Федерации.

Как уже сообщал "ЗР", приморским товарищам из регионального отделения партии "Единая Россия" удалось убедить вышестоящее руководство в неготовности бывшего федерального инспектора по Приморскому краю Сергея ЛОМАЕВА стать сенатором. Убеждали долго. Депутаты с упорством, достойным лучшего применения, неоднократно саботировали работу сессий ЗС, где должны были рекомендовать Ломаева в Совет Федерации. Наконец, компромиссная кандидатура нашлась - против своего коллеги в генсовете возражать уж точно не будут.

Тем более агентство Росспорт готовится к расформированию, а Фетисов, говорят, не нашел общего языка с новым министром спорта. Можно удивляться странной прихоти истории, когда бывшие спортсмены смогли взять вершины власти в России в отличие, скажем, от тружеников оперных подмостков. Борец Александр КАРЕЛИН - фактически лицо партии "Единая Россия". Стоял у ее истоков. Гимнастки ХОРКИНА и КАБАЕВА, став депутатами, весьма "оживили" лицо Государственной Думы. Впрочем, спорт - чуть ли главное достижение России последних лет и на пике популярности у молодых. Почему бы Фетисову, в виду отсутствия собственных чемпионов, и не представлять Приморье в сенате? Тем более у Фетисова и приморского губернатора, судя по всему, сложились чуть ли не дружеские отношения.