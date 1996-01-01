Законодатели внесли срочные поправки в бюджет Приморья

Депутаты Законодательного собрания Приморского края 5 сентября провели внеочередную сессию. Список вопросов был небольшой. Но проблемы социальнозначимые и не терпящие отлагательств. Задержка с их решением даже на несколько дней могла бы привести к тому, что приморские льготники на полтора-два месяца позже получили бы дорогостоящие препараты.

Первыми в повестку дня законодатели поставили изменения в статье 7 закона "О защите прав ребенка в Приморском крае". Речь шла об увеличении базового размера ежемесячного пособия на ребенка. Напомним, сегодня размер пособий составляет 120 рублей в месяц. Депутаты увеличили ставку в два раза, до 240 руб. с учетом коэффициента. А в тех семьях, где ребенка воспитывает только мама, сумма детского пособия увеличена на 200% и составит 780 руб. в месяц. В целом по Приморью это обойдется краевому бюджету только в 2009 г. в 278 млн руб. Но эта поправка начнет работать с 1 января 2009 г.

"Нельзя сказать, что это очень большие деньги. Но, думаю, они будут существенной прибавкой мамам, и семьям, у которых есть дети, - прокомментировал поправки председатель Законодательного собрания Приморского края Виктор ГОРЧАКОВ. - Я считаю, это существенное увеличение расходной части бюджета на социальные нужды. Мы спешили это сделать сейчас, чтобы это вошло в базовую часть бюджета 2009 г., и нам не пришлось бы при его формировании спорить каждый месяц - кому сколько добавить. Поэтому я считаю, что сделан хороший шаг. Это такая маленькая, слабая компенсация депутатского корпуса жителям Приморского края за длительные прогулы депутатов".

Кроме того, депутаты выделили дополнительные деньги на борьбу с социальными заболеваниями.

Бюджет края получил дополнительные средства благодаря налогу на прибыль и другим налогам. В итоге расходная часть краевой казны увеличилась на 172 млн руб. Часть незапланированных поступлений депутаты решили направить на реализацию краевой целевой программы "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в Приморском крае на 2004-2008 гг".

В первую очередь дополнительные средства пойдут на закупку дорогостоящих лекарственных препаратов, например, таких как инсулин. В результате программа "Сахарный диабет" будет увеличена на 81 млн руб., "Онкология" - на 51 млн 200 тыс. руб., "Профилактика и лечение артериальной гипертонии" - на 39 млн 800 тыс. руб.

"Это очень серьезная прибавка, - прокомментировал решение парламента депутат Анатолий БЕЛЯЕВ. - Средства направлены как раз на те направления, где наиболее высокая смертность".

Напомним, принципиальное решение о дополнительном финансировании данных краевых программ на 2008 г. было принято еще на июньской сессии Законодательного Собрания. Как только в бюджете появились дополнительные средства, приморские парламентарии направили их на здравоохранение.

"Сейчас во многих регионах России снова остро стоит вопрос дополнительного лекарственного обеспечения льготных категорий граждан. Мы не можем повлиять на федеральный бюджет, но направляя деньги на краевые программы по здравоохранению, пытаемся таким образом стабилизировать ситуацию на нашей территории", - говорит депутат Александр БЕХТЕР.

Приморцы уже в следующем месяце почувствуют результат дополнительного финансирования краевых программ по здравоохранению, утверждают депутаты. А вот политические вопросы могут и подождать до очередной сессии, которая намечена на 17 сентября.