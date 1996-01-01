www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 57.02 р.
EUR: 73.47 р. 10 CNY: 94.87 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

Законодатели внесли срочные поправки в бюджет Приморья

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Депутаты Законодательного собрания Приморского края 5 сентября провели внеочередную сессию. Список вопросов был небольшой. Но проблемы социальнозначимые и не терпящие отлагательств. Задержка с их решением даже на несколько дней могла бы привести к тому, что приморские льготники на полтора-два месяца позже получили бы дорогостоящие препараты.

Первыми в повестку дня законодатели поставили изменения в статье 7 закона "О защите прав ребенка в Приморском крае". Речь шла об увеличении базового размера ежемесячного пособия на ребенка. Напомним, сегодня размер пособий составляет 120 рублей в месяц. Депутаты увеличили ставку в два раза, до 240 руб. с учетом коэффициента. А в тех семьях, где ребенка воспитывает только мама, сумма детского пособия увеличена на 200% и составит 780 руб. в месяц. В целом по Приморью это обойдется краевому бюджету только в 2009 г. в 278 млн руб. Но эта поправка начнет работать с 1 января 2009 г.

"Нельзя сказать, что это очень большие деньги. Но, думаю, они будут существенной прибавкой мамам, и семьям, у которых есть дети, - прокомментировал поправки председатель Законодательного собрания Приморского края Виктор ГОРЧАКОВ. - Я считаю, это существенное увеличение расходной части бюджета на социальные нужды. Мы спешили это сделать сейчас, чтобы это вошло в базовую часть бюджета 2009 г., и нам не пришлось бы при его формировании спорить каждый месяц - кому сколько добавить. Поэтому я считаю, что сделан хороший шаг. Это такая маленькая, слабая компенсация депутатского корпуса жителям Приморского края за длительные прогулы депутатов".

Кроме того, депутаты выделили дополнительные деньги на борьбу с социальными заболеваниями.

Бюджет края получил дополнительные средства благодаря налогу на прибыль и другим налогам. В итоге расходная часть краевой казны увеличилась на 172 млн руб. Часть незапланированных поступлений депутаты решили направить на реализацию краевой целевой программы "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в Приморском крае на 2004-2008 гг".

В первую очередь дополнительные средства пойдут на закупку дорогостоящих лекарственных препаратов, например, таких как инсулин. В результате программа "Сахарный диабет" будет увеличена на 81 млн руб., "Онкология" - на 51 млн 200 тыс. руб., "Профилактика и лечение артериальной гипертонии" - на 39 млн 800 тыс. руб.

"Это очень серьезная прибавка, - прокомментировал решение парламента депутат Анатолий БЕЛЯЕВ. - Средства направлены как раз на те направления, где наиболее высокая смертность".

Напомним, принципиальное решение о дополнительном финансировании данных краевых программ на 2008 г. было принято еще на июньской сессии Законодательного Собрания. Как только в бюджете появились дополнительные средства, приморские парламентарии направили их на здравоохранение.

"Сейчас во многих регионах России снова остро стоит вопрос дополнительного лекарственного обеспечения льготных категорий граждан. Мы не можем повлиять на федеральный бюджет, но направляя деньги на краевые программы по здравоохранению, пытаемся таким образом стабилизировать ситуацию на нашей территории", - говорит депутат Александр БЕХТЕР.

Приморцы уже в следующем месяце почувствуют результат дополнительного финансирования краевых программ по здравоохранению, утверждают депутаты. А вот политические вопросы могут и подождать до очередной сессии, которая намечена на 17 сентября.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru