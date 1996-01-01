Путин покинул опасное Приморье

Владимир ПУТИН во время двухдневного визита в Приморье снял последние, причем самые главные барьеры, мешавшие подготовке Владивостока к саммиту АТЭС-2012, - межведомственные. Впрочем, многое осталось "за кадром", и общественность узнала далеко не обо всех важных решениях.

Сам визит получился весьма кратким, да и еще "доступ к телу" председателя Правительства РФ в этот его приезд сильно ограничили. "Были приняты беспрецедентные меры безопасности. Впрочем, это лишь вызвало суету и привело к откровенному бардаку", - сообщил "ЗР" на условиях анонимности представитель силовых структур. Источник, к сожалению, не смог объяснить, чем были вызваны чрезвычайные меры безопасности. Но в результате работу Путина на многих приморских объектах не смогли увидеть даже представители пресс-служб, обязанных по долгу службы освещать подобные мероприятия.

Тем не менее, "ЗР" сумел выяснить некоторые подробности. Оказывается, председатель правительства, посмотрев на месте географию острова Русского, на месте оценил привязку объектов саммита к местности и сделал окончательный выбор из подготовленных проектов. ФГУП "Гипрогор" совместно с израильскими коллегами разработал четыре варианта. Во время визита в Приморье Владимир Путин сказал последнее и решающее слово. Теперь строители твердо знают, что они будут строить и как это все должно в итоге выглядеть.

Председатель правительства снял главную проблему - по передаче земель военными. Урегулированы, наконец, все вопросы по участкам, которые необходимы для строительства мостов. Теперь земля юридически закреплена за строителями. Кроме того, в приоритетном и упрощенном порядке военные передадут землю на полуострове Саперном, где должны быть размещены основные объекты саммита.

Для примера можно сказать, что обычная процедура, причем без проволочек, по передаче земельных участков занимает три месяца. Путин своим решением сократил его в разы. Еще пример - действующее положение о проведении экспертизы морских портов предполагает, что государственная и экологическая экспертизы идут последовательно. Решено применить порядок, уже работающий в Сочи при подготовке к Олимпиаде. Это позволит снизить продолжительность проверок с обычных 6-12 месяцев до каких-то 45 дней.

Поможет избежать задержек и кадровое решение о назначении первого вице-премьера Игоря ШУВАЛОВА главой Оргкомитета по подготовке Владивостока к АТЭС. "Это совмещение позволит тесно увязать планы подготовки к саммиту с интересами о развитии региона в целом", - прокомментировал назначение Владимир Путин.

Игорь Шувалов будет помогать в решении возможных в будущем проблем. Он отвечает за идеологию саммита и подготовку к нему в целом. Строительством объектов по-прежнему занимается Министерство регионального развития РФ в лице руководителя "Дальневосточной дирекции Росстроя" Николая АШЛАПОВА в ранге заместителя министра. Таким образом, проект проведения саммита АТЭС-2012 во Владивостоке вместе с Владимиром Путиным перешел из аппарата президента в правительство.

Утвердили и новый бюджет. Стоимость проведения саммита значительно выросла. Первоначально на подпрограмму развития Владивостока правительство планировало выделить 100 млрд руб. бюджетных денег. Однако по последним оценкам подготовка Владивостока к приему глав правительств стран АТЭС обойдется в 284 млрд рублей, из них 202 млрд рублей выделит федеральный бюджет. На сегодняшний день строители освоили 1,6 млрд рублей.

Финансирование пришлось увеличить не из-за удорожания объектов, а в связи с решением строить на острове Русском университет, заявил глава Минрегионразвития Дмитрий КОЗАК. Но только транспортная инфраструктура "съест" 103,3 млрд рублей. Строители уложат 13 км автодорог, на которые понадобится 95 млрд рублей. А еще возведут около 20 км мостов с подъездами и 2 км причалов. Энергетики запросили примерно 50 млрд рублей, хотя пока для них в федеральную целевую программу заложили всего 14,1 млрд рублей.

Впрочем, из-за инфляции и неожиданных проблем, неизбежных при столь масштабных объемах строительства, цифра затрат на подготовку к саммиту АТЭС-2012 будет только расти, утверждают опытные строители. Но за деньгами, чтобы не растащили, будет присматривать Генеральная прокуратура РФ, при которой создана специальная межведомственная рабочая группа. Ее задача - "обеспечение законности и повышения эффективности расходования бюджетных средств в период подготовки и проведения во Владивостоке саммита Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) 2012". В состав группы кроме представителей Генпрокуратуры вошли сотрудники Управления делами Президента РФ, Минрегиона, МВД России, Росфиннадзора, Росимущества, Росприроднадзора и Роснедвижимости.

Окончательно утверждена структура управления строительством. Теперь за каждый объект несут персональную ответственность то или другое ведомство и чиновник. Но об этом в следующем материале.