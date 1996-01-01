Профсоюзы попали под бывшего вице-губернатора Приморья

Слухи о том, что Сергей ДАРЬКИН хлопотал о том, чтобы его вице-губернатор остался в губернаторской команде, не подтвердились. Сегодня в штатном расписании управления президента по внутренней политике значится имя Николая СИДОРОВА. Как сообщил "Коммерсантъ", бывший вице-губернатор занял должность заместителя руководителя Управления Президента по внутренней политике и отвечает за связи с профсоюзами. Его непосредственный шеф - Олег ГОВОРУН, а курирует управление, как известно, зам. главы администрации Президента РФ Владислав СУРКОВ.